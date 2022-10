Las mejores calderas de condensación, según la OCU

eficiencia energética se ha convertido en el nuevo mandamiento a la vista del ascenso de los precios de la energía, las tensiones por la guerra de 15 calderas de condensación. Laa la vista del ascenso de los precios de la energía, las tensiones por la guerra de Ucrania y el temido invierno que asoma a medio plazo. Empresas, instituciones y hogares se lanzan a la cruzada por reducir la factura de la luz y del gas. En este escenario, las calderas están en el punto de mira. Una caldera vieja puede penalizar el consumo y salirte cara. Quizá sea el momento de renovarla a tiempo. Para ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio de mercado, donde ha analizado

¿Por qué este tipo de calderas? Según esta asociación, la razón es que son más eficientes frente a las calderas estancas estándar, y además menos contaminantes. De esta selección de aparatos, la OCU se queda con tres, con “excelentes resultados”, indica en su página web. “Su coste anual, que incluye la amortización de su instalación a lo largo de 15 años de vida y sus costes de funcionamiento durante ese tiempo, es inferior a 800 euros al año para calentar estancias como para producir agua caliente sanitaria”, señala.

Así, estas son las tres elegidas para que tomes nota, según figura en su portal online.

Cointra Superlative Plus. Precio: entre 834 y 1.116 euros. Potencia máxima: 25 kW. A favor: Caldera muy silenciosa, Rendimiento en calefacción superior al 110%, no consume apenas electricidad y nivel de emisiones de CO y NOx muy bajo. En contra: Tiempo de espera largo para obtener agua calienta, casi dos minutos.

Ariston Genus One Net. Precio: entre 1.081 y 1.438 euros. Potencia máxima: 22 kW. Excelente rendimiento en modo calefacción. Mantiene muy estable la temperatura del agua caliente. Es rápida (menos de 1 minuto para obtener agua caliente). En contra, Consumo eléctrico alto en modo stand-by, Bastante ruidosa.

Chaffoteaux Inoa Green 24 Eu. Precio: entre 769 y 820 euros. Potencia máxima: 23 kW. A favor: Excelente rendimiento en modo calefacción, buen funcionamiento y confort con agua caliente sanitaria y bastante rápida (1 minuto para obtener agua caliente). En contra: La caldera más ruidosa de las analizadas, y nivel de emisiones mejorable.

