¿Me pueden cobrar un plus por consumir en una terraza?

La temporada estival es una de las épocas más rentables para la hostelería, pero en ocasiones los establecimientos quieren "hacer el agosto" cobrando suplementos abusivos y gastos ocultos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de las ilegalidades más recurrentes que deben conocer los consumidores.

Según la OCU, el establecimiento tiene derecho a cobrar un cargo por servir en terraza, siempre y cuando cumpla con unos requisitos. Así, este suplemento debe estar indicado en la carta y en el propio restaurante para que el cliente lo conozca con antelación. Se debe mostrar la cuantía total del suplemento, no el porcentaje adicional sobre el precio original. La Organización de Consumidores y Usuarios recuerda que el IVA debe estar siempre sumado en la carta según la legislación española. La famosa advertencia “IVA no incluido” no está permitida y todos los precios deben comunicarse en la carta o la lista de precios con el impuesto aplicado.

Indica, sin embargo, que es legal fijar un consumo mínimo o un tiempo máximo en terraza, pero solo si se informa expresamente al cliente cuando la ocupe.

El aperitivo "de regalo"

Otra situación a tener en cuenta es que un establecimiento cobre una cantidad adicional por servir un aperitivo o tapa que el cliente no ha solicitado. Si este cargo aparece indicado en la lista de precios será completamente legal. Si no, se recomienda al usuario preguntar al camarero si es gratis, ya que se lo más normal es que se cobre en la cuenta si se consume.

Además, si se ofrece un producto de fuera de carta, deberá avisarse de su precio, de lo contrario el cliente puede abonar el precio de un plato similar en carta.

Y en cuanto a los pescados, carnes y mariscos con precio en la carta "según mercado" deberán incluir una base o peso que permita conocer el precio aproximado. O el camarero debería de saber responde a esta pregunta.

La guerra del agua

Los establecimientos de hostelería no pueden cobrar ni negarse a dar agua del grifo de forma gratuita a los clientes, aun cuando estimen que el sabor no es bueno. Los establecimientos de hostelería deben ofrecer agua de grifo gratuita, como una de las medidas para reducir el uso de botellas de un solo uso.