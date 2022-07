El mejor salmorejo del supermercado, según la OCU

Tomate, aceite, pan, ajo... son los ingredientes claves del salmorejo, una de las cremas estrella del verano. Lo perfecto es hacerla en casa porque es sencilla y, sobre todo, porque es la manera de controlar que no lleve ningún extra como aditivos o conservantes. Pero también es muy cómodo comprarlo ya hecho.

La buena noticia es que no engorda tanto como se piensa. El salmorejo cuenta con fitonutrientes presentes en el tomate y en el aceite de oliva virgen extra; fibra si no pelas los tomates ni los cuelas una vez triturados. A pesar de llevar pan y aceite, el aporte energético del salmorejo casero no es muy alto: 124 kcal por 100 ml, unas 300 kcal por ración (el 15 % de la ingesta calórica diaria de referencia para un adulto). Se trata, por tanto, de un plato con una baja densidad energética, pero una alta densidad nutricional.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 29 salmorejos de supermercado para saber cuáles son los mejores. Eso sí, siempre será más caro comprarlo hecho que hacerlo en casa. Como ventaja lo bueno es que envasado nos lo podemos llevar a cualquier parte. Algunos fabricantes incluso incluyen envases individuales.

Aseguran que el precio medio del litro de salmorejo envasado es de 3,68 euros, aunque la banda es bastante amplia: de 1,59 a 5,20 euros el litro. El estudio revela que hay productos de muy buena calidad por menos de 2 euros, es el caso del Salmorejo Auchan de Alcampo (1,68 euros/litro) o del salmorejo Alipende de Ahorramás (1,70 euros/litro).

Los cinco mejores:

AUCHAN (ALCAMPO) SALMOREJO: Calificación: 81/100 - Precio 1,68€

LA PILI SALMOREJO: Calificación: 68/100 - Precio 3,69€

CHEF SELECT (LIDL) SALMOREJO: Calificación: 68/100 - Precio 2,54€

EL CORTE INGLÉS SELECCIÓN SALMOREJO SELECCIÓN: Calificación: 66/100 - Precio 2,56€

SOL Y AZAHAR SALMOREJO CON ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA: Calificación: 65/100 - Precio 3.49€

El salmorejo de Belén Esteban

La OCU le ha dado una puntuación muy baja a los productos de Belén Esteban. Ha valorado su salmorejo con 61 puntos sobre 100. Una puntuación más baja de la que recibió el año pasado, cuando le otorgaron 64 puntos sobre 100.

Esta puntuación sitúa al salmorejo de Belén entre los de ‘calidad media’. Y entre los aspectos que más lo han penalizado destaca el precio. Porque el salmorejo de Belén Esteban cuesta 3,19 euros, un precio bastante superior a la media de 2 euros que cuestan los salmorejos que figuran entre los 10 primeros de la lista. Aunque es cierto que el salmorejo de Belén Esteban viene en botellas de cristal, que según la OCU son un 58% más caros de la media.

Belén Esteban, como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado al respecto. Lo ha hecho publicando un mensaje en las redes sociales en el que da las gracias a quienes consumen su gazpacho. “Gracias a todos los que consumís mis gazpachos y salmorejo... ay, lo que tenemos que aguantar”, escribió la tertuliana.