9.300 jetas en Navarra

Tantas fotografías como caraduras al volante. Estamos rodeados. En cuatro años, la iniciativa Okupas Motorizados ha recibido más de 9.300 fotografías denunciando el uso incorrecto de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en Navarra. Y los que habrá. Es el lamentable retrato de quienes se creen los reyes del mambo y hacen lo que les da la gana. Muchas excusas, pero ni gota de vergüenza. Su comodidad está por encima del perjuicio que pueden ocasionar. Son egoístas de manual. Como si quienes tienen movilidad reducida no tuvieran suficientes dificultades, tienen que soportar las que algunos desaprensivos les generan. Estas plazas son una necesidad, no un privilegio. Y no darse cuenta de ello es una flagrante prueba de incivismo. Ante comportamientos así sólo cabe responder con sanciones ejemplares. No hay otro camino para estos okupas.