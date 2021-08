José Manuel García Margallo: "Afganistán demuestra que la democracia no se exporta"

Cursos Europeos de Verano de forma telemática. El veterano político democristiano se mostró “pesimista” sobre el futuro papel que ha de jugar Europa en el contexto internacional: “Estados Unidos ha vuelto al aislacionismo y, como dijo Merkel, no podemos seguir confiando nuestra defensa a los norteamericanos”. El primer episodio de este aislacionismo americano se vivió Siria, donde Turquía, Rusia e Irán ocuparon el espacio abandonado por Washington. “En Afganistán se justifica el pesimismo sobre el liderazgo de las democracias liberales como líderes del mundo”, afirmó. El exministro de Asuntos Exteriores y eurodiputado del Partido Popular, José Manuel García Margallo , intervino en losde forma telemática. El veterano político democristiano se mostró“Estados Unidos ha vuelto al aislacionismo y, como dijo Merkel, no podemos seguir confiando nuestra defensa a los norteamericanos”. El primer episodio de estese vivió Siria, donde Turquía, Rusia e Irán ocuparon el espacio abandonado por Washington. “En Afganistán se justifica el pesimismo sobre el liderazgo de las democracias liberales como líderes del mundo”, afirmó.

La película de la retirada de las democracias del arbitrio internacional que habían ejercido hasta ahora tuvo su último episodio el 18 febrero de 2020, cuando Trump acordó con los talibanes retirar al ejército norteamericano de Afganistán a cambio de que éstos no apoyasen el terrorismo. Según Margallo, esta retirada ha sido aprovechada por Rusia, China, Turquía, Irán y Arabia “que ahora sacan pecho por ello en la prensa internacional. Afganistán y Siria han demostrado que la democracia liberal no se exporta. Necesita unos requisitos culturales y económicos previos pero la comunidad internacional tiene el derecho y el deber de que todos los países tengan unos derechos mínimos. Hay que advertir a los talibanes que no se consentirán violaciones flagrantes de los Derechos Humanos”.

La conclusión de todo esto, según el exministro, es que Europa debe reforzar sus políticas “si no quiere ser irrelevante. Europa existe antes del proceso de integración de sus economías, no es un artificio jurídico que no tenga consistencia” aseveró el político madrileño.

Sobre el futuro de Europa, lema sobre el que giró la mesa redonda, Margallo abogó por determinar un núcleo duro europeo para lo que sería necesario “fijar fronteras, sin más ampliaciones, que salen mal como las de Reino Unido y el Este. Fueron justas pero crearon el problema de que no querían ceder soberanía, sino reafirmar la propia”.

Este núcleo duro estaría formado por los diecinueve países que comparten el euro, al que le rodearía otro anillo confederal con el resto de estados que hoy forman la UE y un tercer anillo formado por países como Reino Unido, Turquía “que se está cansando de esperar”, Rusia y el Magreb. Margallo se mostró partidario de la autonomía estratégica de Europa “sin depender de Estados Unidos” y unificar las políticas de inmigración. Para llevar a la realidad esta propuesta, la UE debería reformar sus propios Tratados para lo que se necesita “audacia y más audacia”.

UCRANIA, SIRIA Y EL SAHEL

Margallo insistió en que Estados Unidos, ya con Obama, ha “emprendido la senda de aislacionismo, así que nosotros vamos a tener que resolver nuestros propios problemas” que el exministro localizó en Ucrania, Siria y el Sahel”. Sí fue categórico a la hora de afirmar que “la UE está mejor sin el Reino Unido; siempre puso palos en las ruedas mientras estuvo dentro” y concluyó afirmando que “la autonomía estratégica de Europa es inevitable porque Estados Unidos ha decidido por nosotros; nos pidieron que aportásemos más a la defensa común pero han dejado muy claro que sólo se ocuparán de sus asuntos como hicieron después de la guerra de Vietnam”.