Este martes a las 10.30 han arrancado los Cursos Europeos de Verano organizados por Diario de Navarra y patrocinados por el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra y Caixabank bajo el título 'La triple recuperación de Europa' con Eslovenia como país invitado -por ser este Estado quien ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea- y que se celebran en el Chalé de Izu (Colegio de Médicos) desde hoy hasta el jueves.

Han participado en el acto de apertura José Manuel Erro, Director general del Grupo la Información, quien ha recordado "la apuesta que 'Diario de Navarra' hace por una Navarra abierta a Europa; Alfonso Sánchez, director de Banca Privada y Premier en Navarra, que ha insistido en "la apuesta europea por un futuro sostenible e inclusivo"; Ana Elizalde, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pamplona, ha abogado por que "Europa se mantenga unida y sig siendo un referente mundial"; Pablo Zalba, presidente del Consejo Rector de los Cursos Europeos de Verano, ha señalado que "es responsabilidad de todos que los fondos europeos sirvan para la transformación del modelo de crecimiento"; Mikel Irujo, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, por su parte, ha advertido de la importancia de abordar con éxito los próximos retos ya que "la próxima década va a marcar el futuro de la Unión Europea"; y Robert Krmelj, embajador de la República de Eslovenia ha cerrado el acto apuntando que "queda mucho por hacer, por eso es necesario que Europa se enfrente unida a los desafíos".

La segunda parte de la mañana ha transcurrido alrededor de una mesa en la que se ha debatido sobre ‘El futuro de Europa’ a la que se han sentado Paulo Rangel, eurodiputado y vicepresidente del Partido Popular Europeo (PPE),que ha abogado "por potenciar el papel de los países medianos y pequeños dentro de la UE"; José Manuel García Margallo, diputado al Parlamento Europeo por el PPE y ex ministro de Asuntos Exteriores durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que se ha demostrado pesimista con el futuro de la Unión y ha afirmado que "las experiencias en Siria y Afganistán demuestran que la Libertad no se exporta" y José Ignacio Torreblanca, director de la Oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores que se ha mostrado partidario de "intervenir en origen par no cargar con las consecuencias". El debate ha sido moderado por Lucas González, Jefe de Representación Adjunto en la Comisión Europea.