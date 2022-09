Las fontelleras celebran su día festivo

Fontellas es que dedica algunos días de su ciclo festivo a homenajear a distintos sectores de la población. Y si el primer día de los festejos fue el Día del Niño, este pasado viernes tuvo lugar el Día de la Mujer, que acogió diferentes actos para las fontelleras. Una particularidad de las fiestas patronales dees que dedica algunos días de su ciclo festivo a homenajear a distintos sectores de la población. Y si el primer día de los festejos fue el Día del Niño, este pasado viernes tuvo lugar el, que acogió diferentes actos para las fontelleras.

Las mujeres de Fontellas abrieron la jornada a las doce del mediodía asistiendo a una misa justo antes de que Sandra Acereda y Laura Andrés recibieran en el Ayuntamiento las bandas de alcaldesa y concejala del Día de la Mujer, respectivamente, que las acreditó como responsables del lanzamiento del cohete. Ambas son naturales de Fitero pero residen en Fontellas desde hace más de 20 años y este viernes fueron reconocidas por su “autenticidad” en el que ya es su pueblo, según reconocieron sus amigas. “Me siento muy contenta porque, además, después de los dos años de pandemia teníamos muchas ganas por celebrar este día. No me lo esperaba”, declaró Andrés. “Al lanzar el cohete he pasado muchos nervios. No me puse tan nerviosa ni el día de mi boda”, bromeó Acereda.

Y tras un pasacalles con la charanga, tuvo lugar el acto central del día, la comida para mujeres en la carpa, que fue organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Fontevella, al precio de 26 € y con un descuento de 5 € para las socias de la misma. “Es un día agradable para juntarnos todas las fontelleras de todas las generaciones en armonía”, afirmó Marisa López, presidenta de Fontevella.

Entre las 90 comensales que reunió el evento se encontraba Alba Lamana, de la peña El Tugurio, cuyas integrantes tienen entre 22 y 26 años. “La comida estaba muy rica y este es uno de los mejores días de fiestas porque estamos todas las mujeres juntas”, respondió. También Belén Serrano (50 años) asistió a la comida con su peña. “Para mí es el mejor día de fiestas. Me sirve para desconectar de mis ocupaciones y dedicarme el día solo para mí”, explicó. Y la alcaldesa y la concejala del 2019, Asun Vallejo (52 años) y Maite García (57 años), de las Carminas Club, tampoco quisieron perderse la comida. “Es un día muy importante: las mujeres nos unimos, bailamos y lo pasamos de maravilla”, resumió Vallejo.

Finalmente, las asistentes se divirtieron con un concierto en la propia carpa que estuvo a cargo de la orquesta Escala 2000.