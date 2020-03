El PSN de Estella pide que no se celebre este martes el pleno de la moción de censura

Actualizada 22/03/2020 a las 10:18

El PSN de Estella ha pedido que no se celebre el próximo martes, 24 de marzo, el pleno en el que se debatirá la moción de censura al actual alcalde de la localidad, Gonzalo Fuentes, y que daría la Alcaldía a Koldo Leoz, de EH Bildu, con el apoyo de su formación, Geroa Bai y los dos ediles ex socialistas, expulsados del partido, Jorge Crespo y Magdalena Hernández.



La formación ha apelado a la "responsabilidad de todos, en plena crisis del Covid 19" y ha recordado que esta moción de censura "se inició, hace semanas, a puerta cerrada repartiéndose la Alcaldía entre dos personas y se consumará a puerta cerrada".



El PSN ha criticado, a través de una nota, que la moción de censura en Estella "saldrá adelante gracias a dos tránsfugas" que "han usurpado el derecho a opinar y decidir sobre una cuestión tan delicada a los afiliados de la agrupación del PSN-PSOE de Estella-Lizarra". El partido ha acusado a lo dos ediles ex socialistas de haber "traicionado a los votantes que depositaron su confianza en nuestro partido".



"Esta forma de actuar no es ni de izquierdas ni progresista. El respeto a los votantes debe ser un valor de todos los partidos, pero en especial de aquellos que defendemos la participación como elemento fundamental de nuestra democracia interna", ha remarcado.



En este sentido, ha apelado a "la necesidad de activar y respetar el pacto antitransfuguismo para dotar a los partidos de las herramientas necesarias para poder actuar ante situaciones, a todas luces, anómalas e irrespetuosas con los votantes".



En relación al informe emitido por el secretario del Ayuntamiento que avala la celebración del pleno, "tenemos y debemos discrepar", han destacado los socialistas, que han afirmado que "hay razones técnicas que recomiendan la no celebración del pleno y otras más humanas que nos obligan a poner esta cuestión encima de la mesa".



El PSN se ha preguntado "por qué tanta prisa para consumar una moción que ya tienen pactada" y ha reprochado que "se hurta, además, el derecho de los ciudadanos de Estella a participar en un pleno cuyas consecuencias serán relevantes en su día a día". Asimismo, ha subrayado que "todo cambio de gobierno genera desajustes y descoordinación, algo que en estos momentos es inadmisible".



Si, finalmente, la sesión sigue adelante, el PSN de Estella ha exigido que se haga de manera telemática, al considerar que "es la única manera de preservar la salud de los asistentes, incluido el propio personal municipal".



Finalmente, el PSN en esta localidad ha mostrado su "solidaridad y reconocimiento a todos los empleados públicos y privados que están combatiendo esta pandemia, a todos los que no pueden quedarse en casa para que tengamos nuestras necesidades cubiertas". Y ha resaltado "el comportamiento ejemplar de la ciudadanía de Estella".