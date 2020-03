El pleno de la moción de censura en Estella mantiene la fecha prevista

20/03/2020 a las 06:00

La crisis del coronavirus no alterará el calendario de la moción de censura en el Ayuntamiento de Estella y el gobierno municipal cambiará de manos en la fecha prevista, el próximo martes 24 de marzo. Ese día, a las 12 horas, se celebrará un pleno a puerta cerrada con la única presencia de la corporación y sin medios de comunicación. Una sesión que será grabada y seguirá lo previamente establecido por Secretaría municipal -órgano competente para resolver sobre la cuestión- en una comunicación trasladada anteayer miércoles a los corporativos.



Si nada lo impide en un panorama sujeto a cambios cada día, la celebración del pleno pondrá fin a la alcaldía de Gonzalo Fuentes (Navarra Suma) para dar paso a tres años de legislatura en los que la vara de mando será compartida. El acuerdo alcanzado por EH Bildu (seis concejales), Geroa Bai (uno) y los dos ediles ex socialistas ahora en el grupo mixto -Jorge Crespo y Magdalena Hernández- que derivó en la moción de censura contra Fuentes presentada el 9 de marzo reparte la alcaldía en dos periodos. El martes será designado Koldo Leoz, alcalde por Bildu durante la pasada legislatura. Ostentará el cargo dos años, hasta que dé el relevo a Jorge Crespo el 1 de marzo de 2022.



EN UN CONTEXTO DE DUDAS



El calendario legalmente establecido -celebración de un pleno transcurridos diez días hábiles desde que se presenta la moción- se ha visto sacudido en los últimos días por la situación con el coronavirus. El pasado lunes, el secretario municipal trasladaba en un informe a los corporativos que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General asigna en este contexto -con el alcalde objeto de una moción de censura- a la Secretaría la responsabilidad de organizar el pleno en el que se defienda. Situaba también la convocatoria en un momento de crisis por la pandemia y en la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, lo que ha conducido a una sesión que se celebrará bajo circunstancias excepcionales e inéditas.



La primera determinación de Secretaría fue posponerla una semana -al 30 de marzo- dado que el estado de alarma decretado está vigente hasta el día 29 a expensas de que se determine su prórroga. De ocurrir finalmente así, la intención era habilitar un centro de titularidad municipal como posible alternativa al salón de sesiones. Un escenario que, por otro lado, se puso a prueba en los días previos al decreto del Consejo de Ministros en un panorama ya complicado por el Covid-19. El 12 de marzo, la sesión ordinaria de este mes se celebró a puerta cerrada con los corporativos dispuestos tanto en la mesa de sesiones como en las sillas destinadas al público para mantener la distancia de seguridad.



La velocidad a la que se suceden los acontecimientos en torno a la crisis sanitaria ha llevado a decidir finalmente desde Secretaría mantener la fecha del 24 de marzo. En medio de todo ello, un posible positivo en la plantilla que llevó al cierre de las oficinas municipales el viernes, las perspectivas de que el estado de alarma se amplíe y el riesgo de que alguno de los corporativos pueda contagiarse en las próximas fechas lo que podría afectar a la mayoría de la moción de censura.



Como contrapartida, sobre la mesa ha estado también un informe emitido por el Servicio de Asesoramiento Jurídico del departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra que tuvo entrada el pasado martes en el Ayuntamiento de Estella. Se entiende en este caso que, bajo el estado de alarma, los plazos de la moción de censura quedaban suspendidos entre el 14 y el 28 de marzo siempre que no haya prórroga. Un planteamiento que trasladaba por tanto el pleno al 8 de abril, transcurridos los días hábiles correspondientes.

NA+ y el PSN critican su celebración por la crisis sanitaria



El alcalde de Estella, Gonzalo Fuentes, consideró este jueves que la celebración del pleno el día 24 es una temeridad. “Ante esta grave crisis sanitaria, hay que acatar el informe de Administración Local”, indicó en referencia a la posición en la que el departamento optaba por aplazarlo hasta que se levantara el estado de alarma. El primer edil por Navarra Suma, grupo que cuenta con siete de los 17 concejales, reiteró las críticas ante un acuerdo que tiene como único interés “repartirse el sillón”. También desde la agrupación del PSN de Estella -que se queda ahora con Ibai Crespo como único concejal tras la expulsión del partido de los dos ediles tránsfugas Jorge Crespo y Magdalena Hernández- se expresó la “rotunda disconformidad” con la “irresponsable” celebración del pleno “ante la situación de excepcionalidad que se está viviendo”. En una nota de prensa, señaló que las directrices del Real Decreto aprobado el 14 de marzo chocan con las condiciones en las que se va a celebrar la sesión. “La situación se agrava más si cabe cuando el miércoles se cierra el Ayuntamiento ante un posible caso de coronavirus. “No es de recibo acometer un cambio de gobierno en las actuales circunstancias con los desajustes que ello conlleva. Los ciudadanos nos exigen que en estos momentos utilicemos todas nuestras energías en superar esta crisis y no en un cambio de sillones e intereses personales”, sostienen.



Su antiguo compañero, Jorge Crespo, defendió la competencia de Secretaría para la convocatoria de ese pleno. “Entiendo que, conforme a la ley y a las medidas, tratará de actuar correctamente. Creo que tampoco deberíamos opinar porque bastante tensa es la situación con la crisis del coronavirus”, señaló.



Bildu salió también al paso de la situación y remarcó la competencia de Secretaría para decidir sobre ese pleno. El grupo que tomará el relevo en la Alcaldía indica que desde este órgano municipal y antes de emitir el informe se recabó la opinión de todos los grupos políticos. Lamentó la “utilización política por parte del PSN de una decisión exclusivamente técnica” y exigió a la gestora socialista “respeto absoluto” a las decisiones adoptadas por los servicios técnicos municipales.

CLAVES DEL PLENO

1 Dieciocho personas. Los 17 corporativos y el secretario se repartirán entre la mesa del salón de plenos y las sillas de la zona del público, tal y como se hizo en el pleno ordinario del 12 de marzo para guardar la distancia de seguridad.

2 La votación. Se llamará a emitir el voto por orden alfabético. Si se alcanzan los nueve votos de los firmantes de la moción de censura y el candidato, Koldo Leoz, acepta el nombramiento pasará a tomar posesión. Será una sesión breve grabada y con fotografías que el nuevo servicio de prensa municipal pasará después a los medios.