Geroa Bai dice que Maya "no genera la confianza necesaria"

El portavoz de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona, Patxi Leuza, ha reiterado este viernes 16 de octubre que el alcalde, Enrique Maya, "no genera la confianza necesaria para aprobar" los Presupuestos municipales de 2021 porque "nunca tendríamos la seguridad de que cumpliría lo pactado.

No obstante, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, Patxi Leuza ha asegurado que "habrá modificaciones presupuestarias y en todo lo que tenga que ver con la emergencia social actual, con inversiones y con ciudad contará con nuestra aportación y nuestro apoyo".

El edil de Geroa Bai ha señalado que cuando el Gobierno municipal presentó el año pasado el proyecto de Presupuestos para 2020 "resultó extraño que no contenía ninguna novedad, no se anunciaban nuevos servicios o mejoras, solo se mencionaban las inversiones que, además, eran las que ya se estaban acometiendo o estaban planificadas". "Eran unos presupuestos bastante continuistas respecto a los prorrogados -de la legislatura anterior-", ha indicado.

Así, ha explicado que Geroa Bai decidió rechazar las cuentas de 2020 porque "un apoyo presupuestario, además de acuerdo en partidas que mejoren servicios concretos, supone un acuerdo político de calado y necesidad de confianza política entre las partes del acuerdo y esa situación es inimaginable que pueda darse entre nosotros y Navarra Suma".

De hecho, Leuza ha afirmado que el alcalde "ha tenido un año entero para tejer esa confianza y no la quiere tejer, porque sabe muy bien que es muy difícil llegar a un acuerdo presupuestario si se trae el Presupuesto terminado, donde cualquier enmienda tiene que ir en contra de otra partida, con la dificultad que eso conlleva". "Nunca tendríamos la confianza de que lo acordado se iba a cumplir. Maya ha dicho que no cumpliría los acuerdos de pleno, es decir, no respetaría las mayorías municipales, lo que no ayuda a una confianza mínima", ha insistido.

Patxi Leuza ha afirmado que Maya "no cuenta con Bildu, a nosotros nos ha dicho lo que nos ha dicho, y le echa los tejos al PSN". "Eso es lo que Miguel Sanz -expresidente del Gobierno de Navarra y de UPN- hizo con la teoría del quesito, cómo nos repartimos las cosas", ha asegurado.

Sobre la gestión del Gobierno municipal, el concejal de Geroa Bai ha sostenido que "las actuaciones de Maya siempre han tenido que ver con el revanchismo y empezó con sus reversiones para que no quedara la mínima huella de lo hecho en el mandato anterior, aunque una cosa es lo que dijo con el calor electoral y otra lo que ha terminado haciendo". "Padre Moret, Pío XII, amabilización, presa de Santa Engracia, pasarela de Labrit... son actuaciones para la galería y poco más", ha asegurado.

Además, Leuza ha señalado que "da la sensación de que Maya se las tenía guardadas, especialmente en el tema del euskera". "Es una verdadera obsesión por su parte el deseo continuo que tiene por hacer desaparecer nuestra lengua. Revisó la ordenanza del euskera a la baja en cuanto le fue posible, maltrata a los vascoparlantes, discrimina a los euskaltzales y borra a una parte de esta ciudad, que no significa nada para usted ni para su política", ha dicho al alcalde.

