Navarra Suma dice que "ha revertido en tiempo récord" las medidas de Asiron

Actualizada 16/10/2020 a las 12:44

La portavoz de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Pamplona, Ana Elizalde, ha afirmado que el equipo de Gobierno municipal "ha revertido en tiempo récord" durante este mandato distintas políticas y medidas puestas en marcha la pasada legislatura por el cuatripartito liderado por Joseba Asiron.

"Cuando llegaron a la Alcaldía la pasada legislatura, no pudieron revertir nada, porque estaba todo bien hecho. Nosotros hemos podido revertir porque estaba mal hecho, y además como lo teníamos muy claro lo hemos hecho en tiempo récord", ha dicho Ana Elizalde durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

La edil de Navarra Suma ha asegurado que "frente a una forma de trabajar cuestionada por la Cámara de Comptos, los tribunales y los pamploneses, hemos suspendido las convocatorias en marcha que -el anterior Gobierno municipal- había aprobado cuando sabía que se marchaba; hemos suspendido los contratos sin expedientes como el de Pirritx eta Porrotx; estamos poniendo en orden las cuentas haciendo especial hincapié en la gestión administrativa, que brilló por su ausencia en los últimos cuatro años y hemos vuelto a la senda de la legalidad tanto en la contratación como en la tramitación de expedientes".

También se ha referido al PSN para señalar que "no reconoce" su labor en esta legislatura. "Junto a nosotros en la oposición, mejoraron muchísimo los resultados. Podemos hablar de muchas cosas, como lo hemos hecho siempre, pero en este momento parece que prefieren estar en frente", ha afirmado.

Durante su intervención, Ana Elizalde ha repasado el inicio del mandato para afirmar que "el equipo de Asiron nos lo puso muy fácil, nos encontramos la Alcaldía como un erial, ni una persona, ni un papel, ese fue el traspaso de la Alcaldía, es que igual no había nada que traspasar de los últimos cuatro años".

La concejala de Navarra Suma ha destacado que "no hemos tenido que levantar alfombras, el despropósito de su gestión ha florecido solo". "Únicamente se han preocupado de sus obsesiones nacionalistas contra viento y marea. Les ha preocupado el euskera y la ikurriña y todo lo que se me mueve alrededor: plazas de empleo público en euskera, subvenciones a asociaciones amigas y contrataciones a amigos. Ahora en la oposición hacen más de lo mismo, van al regate corto, no saben tocar la pelota y están empeñados en hacer de este Ayuntamiento una asamblea permanente cuando los ciudadanos les han elegido para estar en la oposición", ha dicho.

Ana Elizalde ha asegurado que actualmente el Gobierno municipal está "trabajando en proyectos para que Pamplona vuelva a ser una ciudad para los inversores y queremos trabajar intensamente con los distintos sectores productivos de Pamplona para buscar nuevas oportunidades de actividad económica".

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar