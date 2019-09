Actualizada 17/09/2019 a las 11:20

El Ayuntamiento de Pamplona va a actuar sobre los 1.566 pasos de peatones que incumplen la nueva Ordenanza de Movilidad ya que no cuentan con los 5 metros previos libres, tal y como marca la norma. Según los resultados de la auditoría encargada por el Consistorio pamplonés, de los 2.609 pasos de peatones existente en Pamplona, el 60% de ellos cuentan con elementos en ese espacio que dificultan la visión que tienen las personas conductoras de quienes están atravesando los pasos.

El concejal delegado de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad, Fermín Alonso, ha presentado este martes los resultados del estudio que detalla cómo en esos cinco metros que deben quedar libres antes de llegar a los pasos de peatones se han contabilizado 2.072 plazas de estacionamiento en superficie, 211 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y 493 plazas para motocicletas. En el caso de los aparcamientos de motos se ha tenido en cuenta si están en los tres metros previos, ya que la distancia marcada es inferior a la general. La lista se completa con 59 paradas de autobuses del Transporte Urbano Comarcal, 40 zonas de carga y descarga de mercancías y 12 paradas de taxi. Todos estos elementos deberán quedar eliminados y el espacio liberado para adecuarse a la nueva ordenanza. En ese espacio liberado está previsto crear nuevos aparcamientos para motocicletas. De forma paralela, el Ayuntamiento está trabajando para crear nuevos aparcamientos disuasorios en la ciudad.

El análisis también recoge un apartado especial dedicado a los entornos de los centros escolares donde existen un total de 781 pasos peatonales, de los que 476 incumplen la actual ordenanza (suponen un 61 % del total). La nueva Ordenanza de Movilidad entró en vigor en agosto y busca aumentar la seguridad de las personas que caminan por nuestra ciudad, por ejemplo, incrementando su visibilidad en los pasos de peatones, además de convertir a Pamplona en una ‘Ciudad 30’ y plantear nuevas condiciones para la movilidad en bicicletas y patinetes.

CONTABILIZA TODOS LOS PASOS Y SUS CARACTERÍSTICAS

Este estudio se ha realizado en acompañamiento a la entrada en vigor del nuevo texto normativo que en su artículo 3 recoge que “como norma general a favor de la seguridad peatonal, se prohíbe el estacionamiento o parada en los 5 metros anteriores del sentido de la marcha de todos los pasos de peatones”, y ha considerado tanto la existencia de plazas de aparcamiento como la de distintos elementos que pueden impedir la visibilidad en esos 5 metros previos, como contenedores de residuos. El trabajo ha sido realizado por el Servicio de Movilidad en colaboración con la empresa SUMA Urban Sustainability Consultants.

Los objetivos de este análisis han sido los de contabilizar e identificar la totalidad de los pasos peatonales de Pamplona así como realizar un estudio de su configuración; georreferenciar cada uno de ellos y los parámetros que permitan valorar el cumplimiento o no de la ordenanza, identificándolos con un indicador y permitiendo que, en breve, el resultado de este trabajo pueda ser visualizado en el Visor Sig municipal, y establecer un sistema de priorización en cuanto al orden de intervención en cada uno de los pasos peatonales. De cada paso se ha elaborado una ficha descriptiva y se ha adjudicado un código para identificarlo. Además, la totalidad de los resultados del estudio se recoge en una base de datos.

CASCO ANTIGUO Y MENDILLORRI, DONDE MÁS SE CUMPLE LA ORDENANZA Y ROCHAPEA, DONDE MENOS

El pormenorizado análisis incluye la recogida de la información por barrios. Esto permite ver cómo las zonas con más pasos de peatones son la de los Ensanches con 452, Txantrea con 366 y Rochapea con 300. En el otro extremo quedan Casco Antiguo con 18, Etxabakoitz con 77 y Azpilagaña con 91.

Por lo que respecta a las zonas en las que hay una mayor ocupación esos 5 metros libres y por tanto se produce el mayor incumplimiento de la ordenanza, Rochapea se sitúa en primer lugar, ya que de los 300 pasos de peatones con los que cuenta, 209 no guardan los 5 metros libres (supone en 69,67%). Por encima de la media del 60% de incumplimiento también se encuentran Iturrama (66,48%), Txantrea (65,03%), Milagrosa (64,44%), Buztintxuri (62,80%) y San Jorge (60,14%). En donde mejores resultados arroja la auditoría es en el Casco Antiguo, que con 18 pasos de peatones tiene 5 que no cumplen la ordenanza (el 27,78%). A continuación, se sitúan Mendillorri con 175 pasos y 86 que no se adaptan a la nueva norma (49,14%), Azpilagaña con 91 pasos y 45 que no cumplen (49,45%) y Ermitagaña-Mendebaldea y 185 pasos con 97 que serán modificados (52,43%).

