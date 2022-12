Pros y contras del carril bici de la avenida de Barañáin

Cambios. Esa palabra que lleva adherida tantas connotaciones que, en muchas ocasiones, no queda otra que coger aire y respirar. Y es que mutar, modificar, transformar es inevitable. Mirando simplemente a lo que ha sucedido en el último año, ¿cuántas cosas son ahora diferentes a como lo eran en enero? Pamplona no es una excepción.

Y menos, mucho menos en lo que a movilidad se refiere. El último tramo de carril bici que queda por anexionar en avenida de Barañáin llega cargado de polémica, a sabiendas de que la unión al resto del eje ciclable es más que necesaria. Una decisión, la de combinar acera y calzada para consolidarlo, que despierta críticas a pesar de ser esperada. Pero, antes de posicionarse sobre si la decisión que defiende el equipo de gobierno municipal se engloba dentro del listado de pros o contras, es de justicia entender por dónde discurre cada tramo.

EL PLAN DE CICLABILIDAD

Por ello, dentro de este contexto continuista, es necesario recordar que, en esta segunda fase, el Ayuntamiento de Pamplona actúa en el tramo de la avenida de Barañáin, comprendido entre avenida de Navarra y la confluencia con la calle Miluze; unos trabajos que buscan consolidar el carril bici en acera existente actualmente, tal y como recomienda el Plan de Ciclabilidad de Pamplona presentado en 2018 para ese tramo en el itinerario metropolitano ‘Barañáin-Burlada’.

ENLACE HACIA LANDABEN

Con este planteamiento sobre la mesa, esta acera bici, una vez pasado el cruce con la avenida de Navarra, contará con más anchura y un pavimento diferenciado de la zona que utilizarán los peatones. En un último tramo antes de llegar a la rotonda de la calle Irunlarrea, sí que el carril bici bajará a la calzada, coincidiendo con una parte más estrecha de acera y para no interferir con las terrazas de hostelería de la zona y el tránsito peatonal.

Una vez en este punto, el equipo de gobierno municipal apuesta por bajar ese carril bici a la carretera en cuanto las condiciones técnicas y de seguridad lo permitan, aspecto que no se cumple actualmente según el estudio que ha realizado Policía Municipal de ese entorno sensible de la avenida de Navarra y Hospitales.

Tras superar el cruce con la calle Irunlarrea, se vuelve a un tramo de acera bici, que finalizará en el paso peatonal existente en la intersección con la calle Miluze, donde concluye el término municipal de Pamplona y donde podrá enlazar con el carril bici hacia Landaben que se está ejecutando en la actualidad.

Contras: cruces de lado a lado

​1 Por acera Una vez superado el cruce con la calle Irunlarrea, se vuelve a un tramo de acera bici, que finalizará en el paso peatonal existente en la intersección con la calle Miluze, donde concluye el término municipal de Pamplona y donde podrá enlazar con el carril bici hacia Landaben que se está ejecutando en la actualidad. Según explican desde el área de Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona, se trata de una decisión avalada, ya que el espacio en la zona es lo suficientemente amplio como para que la convivencia entre peatones y bicicletas sea lo bastante segura.



2 Cruces Otro de los puntos ‘flacos’ que muchos ven al trazado que anexiona el centro con Landaben son los múltiples cruces de lado a lado que determina el trazado del corredor sostenible. En el caso de Yamaguchi, el equipo de gobierno reitera que la intersección se realiza a la altura de la calle La Rioja debido a que la finalidad no es otra que tratar de evitar la zona escolar del colegio Teresianas.



3 Problema de plazas de aparcamiento Desde que el proyecto se hizo público, la oposición en el consistorio no ha hecho otra cosa que pedir su reversión. A su modo de ver, no consolidar un carril bici por calzada invita a imitar “políticas anticuadas” en cuanto a movilidad. Según alegan, se trata de una decisión en la que, para el equipo de gobierno, pesa más no quitar plazas de aparcamiento. “Ya quitamos suficientes, pero tantas no son necesarias”, dice Fermín Alonso.