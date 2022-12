Alumnos que ayudan a enseñar

120 estudiantes con la única finalidad de ayudarles en su desempeño académico a lo largo de la carrera. La Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra ha creado una iniciativa dirigida a aquellos alumnos que deseen profundizar en sus conocimientos. Bajo la coordinación de la dirección de estudios de la Facultad, un grupo de quince alumnos ofrecen apoyo a más decon la única finalidad de ayudarles en su desempeño académico a lo largo de la carrera.

“Siempre me ha gustado la idea de enseñar. Y este es un modo de ayudar, de compartir, de mantener los conocimientos y de seguir practicando lo adquirido. Es un win to win para las dos partes”, señala María Camila Ramírez Pérez , alumna colombiana de 2º ADE Bilingüe + Derecho, que ayuda con clases de Contabilidad y Financial Accounting a los alumnos que quieren profundizar en la materia o necesitan aclarar o reafirmar conceptos.

De la misma idea es el pamplonés Miguel González Gil (2º ADE + Data Analytics), que hace lo propio con Principios de Macroeconomía. “Lograr un bien común como puede ser poder enseñar a los demás es muy gratificante. Además, te ayuda a tener un trato más cercano con tus compañeros, a reflexionar sobre otros temas y a mejorar en tu propio estudio”, apunta.

Las clases se dividen por grupos según la disponibilidad de cada uno y como indica Loreto Pérez-Santana, coordinadora de estudios de la Facultad, la ayuda de los alumnos no sustituye a la del profesor, sino que la complementa. “Se trata de una herramienta más para tratar de sacar de los alumnos su mejor versión”, dice.