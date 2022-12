Palabra de David García: el defensa, centrado en cumplir su contrato hasta 2026

“Seré jugador de Osasuna al menos hasta 2026 si no pasa nada raro”, comentó el defensa en alusión a su contrato tras recibir le premio ‘Casta y Coraje’ en Wolverhampton. “No hay nada”, confirmó públicamente. Su cláusula de rescisión es de 20 millones, cantidad que deberá pagar el club interesado porque Osasuna no negociará por sus futbolistas importantes. Es uno de los jugadores que más interés ha despertado en distintos clubes en los últimos tiempos, pero su cabeza solo está en Osasuna., comentó el defensa en alusión a su contrato tras recibir le premio ‘Casta y Coraje’ en Fustiñana . El de Ibero salió al paso de los últimos rumores que le situaban en el. “No hay nada”, confirmó públicamente. Su cláusula de rescisión es de 20 millones, cantidad que deberá pagar el club interesado porque Osasuna no negociará por sus futbolistas importantes.

Durante el acto, se vio un gesto de complicidad y buen humor con el presidente Luis Sabalza. David es uno de los activos más importantes de la entidad.

Lo que sí es una evidencia es que está en boca de todos gracias a su buen rendimiento. De hecho, el Sevilla de Lopetegui quiso ficharlo el pasado curso. El entrenador, ahora en el Wolves, le sigue la pista, pero no hay nada sobre la mesa. ¿Cómo lleva que despierte tanto interés?

"SERE JUGADOR DE OSASUNA"

“Yo intento llevarlo desde mi posición con naturalidad, con tranquilidad sobre todo. Estoy en boca de mucha gente y al final tengo que intentar que este tipo de cosas no me afecten. Es motivo de halago, porque cuando tú haces las cosas bien y la gente lo reconoce es una alegría”, dijo sobre la cascada de reacciones que ha despertado con su liderazgo en la defensa.

¿Se puede asegurar que tras el mercado invernal jugará en Osasuna? “Creo que sí. A no ser que pase nada raro soy jugador de Osasuna hasta 2026”, incidió con rotundidad. Además, se refirió a esa rumorología que le situaba en el punto de mira del equipo de la Premier League. David desmintió que haya algo sobre la mesa. “A la gente le gusta hablar demasiado, le gusta hablar de los demás y eso es lo que me da pena a mí, que la gente ponga mi nombre en boca de la gente…”, destacó. “A día de hoy no hay nada, y ya está”, zanjó.

Mientras, en Osasuna tampoco consta ningún contacto con piedras angulares de la plantilla, como es el caso de David. Aunque el buen rendimiento coral del equipo hace presagiar que haya clubes que puedan moverse en el próximo mercado invernal, tal y como anunció Braulio Vázquez en este medio. En lo que corresponde a David, su palabra no ofrece dudas.

Como cada año la Peña Osasunista de Fustiñana entregó su premio ‘Casta y Coraje’. Este año el elegido por los socios fue David García. Un David García que llegó a Fustiñana en medio de los rumores que corren de una posible marcha del club rojillo.

Al acto, además del jugador asistieron miembros de la Junta Directiva con el presidente Luis Sabalza a la cabeza. Le acompañaron César Muniáin, Ignacio Yániz, Miguel Cuesta, así como también el presidente de la Federacion de peñas, Benjamín Rekarte. En la mesa, además, estuvo el presidente de la peña de Fustiñana, Manuel Puig.

Pablo Vitas, socio de la peña Osasunista de Fustiñana fue el encargado de entregar el premio. Posteriormente, Carlos Ongay fue el responsable de hacer un repaso a la carrera de David y de llevar un poco la charla.También hubo preguntas tanto a la directiva como al jugador por parte de los asistentes.

“Agradecer a la peña Osasunista de Fustiñana por el premio, es motivo de felicidad, ya que es una muestra de reconocimiento al buen trabajo que ha hecho uno”, declaró David García.