Amparo López, en el lugar. Estas son algunas de las claves del incendio. El nivel de emergencia en el monte Ezkaba ha descendido esta mañana y los bomberos continúan trabajando en el lugar atacando los pequeños focos humeantes y refrescando la zona. Una situación de tranquilidad muy alejada de las horas "tensas y muy complicadas" vividas este martes por la tarde, tal y como ha detallado este miércoles por la mañana la directora general de Interior,, en el lugar. Estas son algunas de las claves del incendio.

Superficie afectada. Guarderío Forestal y técnicos de Medio Ambiente se encuentran en la zona valorando las consecuencias de las llamas. Todavía no hay una superficie estimada, ya que desde el aire no se ha realizado una medicación. Por tierra, se aprecia que el límite del fuego está en la parte superior de las cocheras de las villavesas y abarca hasta la rotonda de Ansoáin (las dos primeras rotondas que hay en la Ronda si se parte de los túneles).

Diario de Navarra

Causas. La Brigada de Medio Ambiente de Policía Foral se encargará de investigar las causas del incendio. La directora general no ha querido adelantar conclusiones, pero sí que hizo una referencia muy clara al factor humano. "Pedimos responsabilidad individual y colectiva. El factor humano es fundamental", dijo la directora general de Interior, que también ha hecho un llamamiento para que la población no se acerque a las zonas quemadas. Este martes no hubo tormentas, en la zona tampoco había trabajos agrícolas y en el punto donde se cree que empezó el fuego, donde el Polvorín, no hay líneas eléctricas. Sí que es una zona de tránsito.

Viento. Hizo que la situación fuera "muy complicada", con rachas de 50/60 km/h. A última hora de la tarde el viento se calmó y a pesar de que los medios aéreos tuvieron que retirarse, sí que permitió trabajar con tierra desde la zona de las cocheras hasta la cima. Además, al soplar de norte, la propia ubicación del monte hacía que las llamas generaran grandes columnas de humo, dificultando las labores de los bomberos.

Líneas de alta tensión. En la zona hay varias líneas de alta tensión que hacían "muy difícil" el poder arrojar agua al fuego.

Sequedad. Navarra lleva todo el verano en Nivel 1 de Emergencia del Plan Infona de riesgo forestal porque las circunstancias meteorológicas han sido muy complicadas en estos tres meses, con escasez de lluvia, terreno muy seco, temperaturas altas y días de fuertes vientos.

Medios. A las seis de la tarde se decretó el Nivel 2 de emergencias y se solicitaron medios aéreos. Entre los medios navarros, del Ministerio y de comunidades como La Rioja y Aragón, actuaron sobre el terreno diez medios aéreos y un avión de coordinación. Por tierra, más de 90 recursos. A las 20.30, los medios aéreos tuvieron que retirarse y se volcaron todos los esfuerzos por tierra, donde se trabajó de una manera "muy intensa y eficaz". Sobre las 23-23.30 horas se controló el incendio .

Principales riesgos durante las llamas. Unidad Asistencial de residencia San Francisco de Javier. La directora general de Interior y las consejeras de Salud y Derechos Sociales visitaron el recinto y comprobaron que sí, que había humo en las instalaciones. "Se valoró seriamente si había que desalojar a estas personas que están en una situación complicada y al final se decidió que no. Se activaron los planes de autoprotección". A los Ayuntamientos y a la población se les pidió cerrar ventanas. En ningún momento hubo riesgo para viviendas. Una unidad de transformación energética de alta tensión que pudo estar afectada. Hablamos con Iberdrola y las caídas de tensión y de luz se solventaron.

También hubo que desalojar las cocheras de las villavesas y se buscó una zona para que los vehículos pudieran estacionar mientras tanto. Los responsables de TCC localizaron un lugar y allí estuvieron los autobuses hasta que sobre las once pudieron regresar.