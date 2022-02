Las chuches de Sagutxo renacen en Erripagaña

Sagutxo nació en los años 80 cuando un matrimonio de San Sebastián abrió cuatro tiendas para dar trabajo a sus dos hijos. Abrieron locales en la calle Abejeras, en la calle Sangüesa (sigue abierta como tienda de alimentación), en Barañáin y en Irurtzun . Junto a Gretel, fue la primera tienda en vender golosinas a granel. Joaquín Solano vivía en la calle San Fermín, muy cerca del Sagutxo de la plaza de la Cruz. “Recuerdo que con 7 años, cuando la tienda estaba para inaugurarse, me asomé por la persiana y dije ‘hola’. Le caí en gracia a la dueña y nos hicimos amigos. A veces me encargaba que vigilara que los chavales no robaran chuches.y de los colegios del Ensanche ”, recuerda. Años más tarde, la familia le ofreció a Joaquín llevar el Sagutxo de Barañáin. Allí estuvo 4 años. “Era también videoclub y funcionaba muy bien”, apunta este pamplonés, conocido por ser durante 21 años macero de la Catedral . “Ha sido un honor para mí salir en la procesión de San Fermín”, expresa.