Esparza (UPN) sobre la tensión entre PSN y Geroa Bai: "Están a su juego de tronos, no les importa Navarra"

Ninguno de los grupos parlamentarios de la oposición dejó escapar ayer la oportunidad de comentar las tensas negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno. Javier Esparza, presidente de UPN, se refirió a ellas como un “juego de tronos” entre Geroa Bai y PSN “por el control económico y orgánico del gobierno, sin importarles lo que está ocurriendo en Navarra, donde las cosas siguen mal”. Incluso hurgó un poco en la herida al afirmar que cuando Alzorriz sostiene que su partido ha salido reforzado de las urnas porque “la sociedad premia la lealtad, es una forma muy sutil de decirle a Geroa Bai que no lo es” y que por eso ha perdido votos.

Esparza también tuvo un mensaje para María Chivite, a quien pidió “que se aclare”. “El lunes nos pidieron que no bloqueáramos la conformación del Gobierno, le hemos tendido la mano y ahora no quieren”, en referecncia al rechazo del PSN a su acuerdo de gobernabilidad. “Seguiremos convencidos de que lo mejor es que Bildu no tenga protagonismo”, subrayó.

Por su parte, el portavoz del PP, Javier García, coincidió en criticar que la preocupación del futuro gobierno “no son los problemas de los navarros, como la vivienda, la sanidad o el paro, sino el reparto de sillones, el reparto de cargos y carguitos que tanto preocupa a socialistas, nacionalistas y podemitas. Esto es lo que les importa Navarra -lamentó-. Y, mientras, en EH Bildu tranquilos porque saben que los necesitan para todo y que les darán todo lo que pidan”.

Maite Nosti (Vox) no dudó en afirmar que los acuerdos de Gobierno “ya están cerrados pese al circo” y “ya se han repartido las consejerías”. Sí mostró preocupación por el “mercadeo” que haya ahora para lograr la abstención de EH Bildu.

La portavoz de la coalición abertzale, Laura Aznal, recordó que han pasado dos meses desdelas elecciones “y hay un mandato claro de la sociedad que sigue sin respuesta”.