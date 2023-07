Chivite afirma que la propuesta a Geroa Bai es "flexible" y que está abierta a "contrapropuestas"

PSN, María Chivite, ha asegurado que "la voluntad" de su formación en las negociaciones con Geroa Bai y Contigo Zurekin para la reedición del Ejecutivo foral tripartito será de "generosidad" para facilitar un acuerdo. La presidenta del Gobierno de Navarra en funciones y secretaria general del, ha asegurado que "la voluntad" de su formación en las negociaciones conpara la reedición del Ejecutivo foral tripartito será de "generosidad" para facilitar un acuerdo.

Berriozar, donde preguntada al respecto ha reconocido que en este momento "hay propuestas encima de la mesa a las que se tienen que presentar contrapropuestas. Por lo tanto, las propuestas son flexibles, son negociables y estamos en el ámbito de la negociación". Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras su visita al renovado centro de Salud de, donde preguntada al respecto ha reconocido que en este momento "hay propuestas encima de la mesa a las que se tienen que presentar contrapropuestas. Por lo tanto, las propuestas son flexibles, son negociables y estamos en el ámbito de la negociación".

propuesta que "no es cerrada, es una propuesta flexible, es una propuesta abierta y, por lo tanto, vamos a seguir dando pasos" porque el PSN está "abierto a que haya contrapropuestas". Sobre la actitud de Geroa Bai, que este jueves enfriaba las expectativas de un acuerdo inmediato y centra sus discrepancias especialmente en el organigrama del Gobierno y el reparto de responsabilidades, Chivite ha reconocido que en la reunión de este jueves el PSN presentó unaque "no es cerrada, es una, es una propuesta abierta y, por lo tanto, vamos a seguir dando pasos" porque el PSN está "abierto a que haya".

Sin concretar su propuesta de estructura de Gobierno, sí que ha reconocido que el PSN ha planteado una "modificación" respecto a la actual legislatura, cuando el PSN tenía 11 escaños y Geroa Bai 9, proporción que el pasado 28M varió a 11 y 7, aunque ha evitado exponer en público su propuesta porque "lo que se tiene que conocer es el acuerdo definitivo".

En todo caso, ha incidido en lo que el Partido Socialista dijo "desde el minuto 1, que va a ser generoso. Lo fuimos con la presidencia del Parlamento de Navarra -que de nuevo ocupa Geroa Bai- y lo seremos con la propuesta de estructura de gobierno y también con la figura del senador o senadora autonómica", ha avanzado.

Preguntada sobre si finalmente habrá acuerdo entre los tres partidos que negocian el acuerdo, cuyo plazo máximo es que el 28 de agosto como máximo sea la investidura si no se quieren repetir las elecciones, Chivite se ha mostrado optimista: "Yo espero que sí, espero y deseo".

"Desde luego la voluntad del Partido Socialista va a ser en todo caso llegar a un acuerdo porque creo que la ciudadanía Navarra, tanto con lo expresado en las elecciones autonómicas como con lo expresado en las elecciones generales, quiere un acuerdo de progreso liderado por el Partido Socialista. Por lo tanto, creo que estamos obligados a ponernos de acuerdo y la voluntad del Partido Socialista va a ser generosidad para llegar a un acuerdo", ha subrayado.

También se ha referido a que los plazos corren en contra y también a que "la ciudadanía Navarra quiere un acuerdo cuanto antes y en eso es en lo que nos tenemos que empeñar. Yo no pongo fechas, pero bueno, creo que ya va siendo hora de que terminemos de acercar esas posturas".

Por otro lado, y preguntada por la propuesta hecha pública hace dos días por el presidente de UPN, Javier Esparza, para ayudar a la gobernabilidad" de Navarra si PSN no se apoya en EH Bildu, Chivite ha trasladado su negativa y su "absoluta desconfianza", al entender que "no es coherente" la postura del líder regionalista.

"No es coherente ofrecer a Feijóo y a Vox su voto para un Gobierno de la ultraderecha en España. No es coherente con ese Gobierno de la ultraderecha que tienen en San Adrián con acuerdos con el Partido Socialista. Y no es coherente con todas las barbaridades que nos ha venido diciendo, sobre todo este último mes en la campaña de las generales que nos quería derogar, que nos quería sacar de las instituciones", ha dicho sobre Esparza y UPN.

Además, también ha cuestionado la poco detallada propuesta de Esparza: "Cuando le pregunté en qué se concretaba esa propuesta, si se concretaba realmente una abstención para la investidura, el señor Esparza, no me contestó a esa pregunta", ha trasladado.