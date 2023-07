Geroa Bai sobre la propuesta del PSN: "Es una invitación a que salgamos del Gobierno"

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha lamentado este viernes que la propuesta que ha puesto sobre la mesa el PSN para conformar la estructura del nuevo Gobierno "es una invitación a que salgamos del mismo".

Así se ha manifestado tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra y ha añadido que los 43.000 votos que los navarros dieron a Geroa Bai no van a ser "despreciados". "En 2019, no negociamos a peso y ahora no vamos a permitir que el PSN lo haga para reducir a Geroa Bai por debajo de su realidad parlamentaria".

Azcona ha insistido en que el acuerdo de gobierno debe ser "global" y aunar lo programático, la estructura de Gobierno, así como el seguimiento de lo acordado. Finalmente, ha asegurado que Geroa Bai va a seguir trabajando "para la consecución de un gobierno progresista".

Desde el PSN, Ramón Alzórriz ha replicado que las últimas elecciones autonómicas y generales han "reforzado" al Partido Socialista, "más allá de lo que unos digieran o no". Alzórriz ha lamentado que Geroa Bai quiera mantener el mismo peso, orgánico y económico, en la estructura del Gobierno y ha pedido "altura de miras" a sus socios "para responder al mandato ciudadano de formar un gobierno progresista". Asimismo, ha recordado a sus socios que negociar es "ceder" y en este sentido ha manifestado que hoy mismo el PSN trasladará una nueva propuesta a Geroa Bai, a la vez que ha alabado la postura de Contigo Zurekin de "intentar llegar a un acuerdo".