El exconsejero Miranda dice que a este ritmo el TAV se hará en 60 años

“Hay que conseguir que se haga de una vez” el corredor ferroviario de alta velocidad navarra. ¿Qué hay que hacer para ello? “Pedir, pedir y pedir” al Ejecutivo central que lo haga. Fue el mensaje que dio este martes 18 de abril el exvicepresidente y exconsejero del Gobierno foral con UPN (de 2007 a 2012) e ingeniero de caminos Álvaro Miranda en la jornada sobre El futuro del TAV en Navarra, organizada por los colegios de ingenieros de Caminos, Industriales y Agrónomos y por Institución Futuro.

OBJETIVO, HACERLO PARA 2037

Miranda insistió en que con el ritmo de inversión del Estado en esta obra en Navarra, 70 millones el año pasado, todo el corredor se acabaría dentro de 60 años, para el año 2083, y a Pamplona llegaría en 2057. Si se exige al Estado su construcción, ve factible construir todo el TAV para 2037, y que para 2033 ya pueda llegar a la capital navarra. “Ese debería ser el objetivo”, dijo, y animó a una alianza también para defenderlo con País Vasco y Aragón.

Así, defendió realizar la obra empezando por “los cimientos”: la parte sur entre Pamplona y Zaragoza. Subrayó que en Zaragoza están muy interesados, ya que para ellos es clave para salir hacia Navarra, País Vasco y Francia.

LLEGA YA AL 77% DE ESPAÑOLES

Miranda mostró cómo en marzo de 1994 el Gobierno de España planteó una red de alta velocidad española en la que estaba el corredor navarro que por el sur conectaba con Aragón y por el norte con Euskadi. A continuación mostró otro mapa con la realidad de la alta velocidad ferroviaria en marzo de 2023: se ha construido todo lo planificado, menos el corredor navarro, y mucho más. El TAV llega al 77% de los españoles.

EL ESTADO PUEDE HACERLO YA

Entre Zuasti y Zaragoza, el coste de los trabajados ascendería a un total de 2.789 millones, indicó, pero el Estado ha invertido en los últimos 11 años un total de 233 millones, el 8%. Del corredor se ha ejecutado menos de un 5%.

Sostuvo que el Estado puede impulsar esa inversión para construir los 172 km que faltan.

Recordó como el AVE Madrid-Sevilla, de 472 km, se hizo entre 1989 y 1992 y que desde 1993 las líneas de AVE construidas en España han sumado 3.967 km. El Estado ha invertido en alta velocidad 57.200 millones. Indicó que la capacidad de inversión de la empresa pública ADIF, que depende del Ministerio y se encarga de los trabajos, es de unos 1.800 millones de euros al año.

LA ESTACIÓN, "UN DESPRESTIGIO"

Incidió en la necesidad de que Pamplona cuente ya con la nueva estación en Echavacoiz, ya que la actual supone tratarla como una “ciudad de segunda”. Afirmó que entre viajeros de larga y media distancia por ella pasan al año 1.300.000 personas. “Entramos y salimos por una puerta de cristal de un metro por la que cada año pasamos un millón trescientas mil personas”. Lamentó que se estén construyendo estaciones en muchas ciudades y Pamplona “tenga un apeadero”.

Los plazos para que el TAV sea una realidad en Navarra van a abarcar varias legislaturas, por lo que el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Pedro Busto, destacó que “empujar estas obras no debe ser responsabilidad solo de un gobierno o de un partido”, sino “de todos los partidos que estén a favor” del proyecto. Por su parte, Michel Iturralde, del Colegio de Ingenieros Industriales, insistió en que es necesario que los responsables políticos pongan plazos y fechas a las obras. “Si no, solo son buenas intenciones”. El ingeniero de Caminos Joaquín Salanueva abordó las oportunidades que se van a abrir con la llegada del TAV a la comarca de Pamplona y su desarrollo urbanístico, recalcando que de las 12.200 viviendas nuevas que implicará todo este proyecto, la mitad tendrá algún grado de protección.

EN TORNO AL PROYECTO

​Creen que es posible adelantar a 2028 la estación de Pamplona

La futura estación de tren en Echavacoiz, que sustituirá a la de San Jorge, será para trenes de alta velocidad y para la red convencional. El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Pedro Busto, sostuvo ayer que podría estar operativa “relativamente pronto”, al menos para la red convencional, y que en 2028 se podría llegar a ella con AVE cuando esté ya el corredor Campanas-Castejón. Explicó que para que sea posible, esto se puede diseñar aprovechando el proyecto que se hará para eliminar la vía que atraviesa Volkswagen y construir el ramal que rodeará la factoría. Si no, estima que la nueva estación no sería una realidad antes de 2031.



El TAV de mercancías ira solo por Navarra, Aragón y Euskadi

El corredor navarro de alta velocidad se diseñó para transportar pasajeros y mercancías, es decir, como una red mixta. En la mayor parte de España es solo para viajeros. Desde Francia a España solo se ha previsto el TAV para mercancías hasta Bilbao, Vitoria y Zaragoza (vía Pamplona), como destacó Pedro Busto en la jornada. Alfredo Irisarri, socio director de Tirlog Ingeniería, y que intervino por videoconferencia, advirtió de que los estudios informativos de estas líneas deben prever que un elevado tráfico de trenes de pasajeros no colapse el de mercancías. Indicó que una manera de solventarlo sería que los viajeros vayan por la red de alta velocidad y la red convencional sea para mercancías, mejorándola.



La ministra Sánchez no da plazos para concluir el corredor

La situación del TAV también se abordó ayer en el Senado. La ministra de Transportes Raquel Sánchez no ofreció ningún plazo para la conclusión del corredor navarro. En respuesta al senador de UPN Alberto Catalán, detalló los estudios informativos en trámite y sostuvo que a las obras se sumarán este año las del viaducto sobre el Ebro y contratarán las del tramo Tafalla-Campanas. Catalán respondió a la ministra que el Gobierno “está relegando” la construcción de este corredor. “Mucho estudio, mucho plano, muchas cifras, pero ningún plazo concreto”.