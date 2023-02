El Gobierno espera informes del Ministerio para ver si retira la medalla de Navarra a Félix Huarte

El Gobierno de Navarra aún no ha tomado la decisión de si retirará o no la medalla de oro de Navarra al empresario Félix Huarte por su supuesta vinculación con el franquismo. La consejera de Relaciones Institucionales, Ana Ollo , ha informado en el pleno de este jueves 9 de febrero de que están esperando a los informes del Ministerio de Trabajo antes de tomar una decisión. La consejera ha respondido así a una pregunta de Podemos en la que se tachaba al Gobierno de actuar sin contundencia en este tema y ha pedido a la formación morada que no caiga en "urgencias partidistas electorales en lo referente a la memoria histórica".