Los navarros ya tiran de ahorros para hacer frente a la inflación

El cambio se hace notar ya en el consumo. Los datos del último trimestre de 2022 recogen un debilitamiento más severo. Entre octubre y diciembre el consumo real cayó un 1,6% con respecto a los datos registrados en el otoño previo a la pandemia. Sin embargo, el consumo nominal, el que refleja el dinero gastado, fue un 8,7% superior. Significa que se dedicaron más recursos para comprar menos. CaixaBank Research, en un reciente análisis macroeconómico sobre la Comunidad foral a través del seguimiento de distintos indicadores (PIB, empleo, producción industrial, exportaciones) y de datos internos de consumo, también apunta que a la vista del índice de ventas minoristas, el comportamiento del gasto de las familias en Navarra está siendo más débil que en el conjunto del país. “Tras anotar una caída del 1,9%en 2021, en contraste con el aumento del 2,6% en la media nacional, en 2022 se intensificó el deterioro: hasta septiembre acumula un retroceso del 5% interanual (-1,3% en España) y del 10,6% respecto a los niveles de 2019”, señala el centro de estudios. Sus previsiones apuntan a que el PIB de 2022 creció en Navarra un 3,5%, un punto menos que la media del país lo que, de confirmarse el dato, lo situaría un 0,5% por debajo del nivel precovid.

SIETE CONSEJOS PARA SUPERAR UN MES NEGRO PARA EL EMPLEO

​Revisar gastos. Quizá el año pasado pudimos haber contratado servicios que ya no utilizamos y son innecesarios. Una opción es utilizar aplicaciones o servicios de control del gasto que ofrecen los propios bancos.



Comparar precios. Los expertos consideran que hacer una comparativa de precios es importante porque permite adquirir lo que es más conveniente según las necesidades de las familias o encontrar buenas ofertas.



Proponerse ahorrar. Como norma general habría que destinar cada mes una parte de nuestra renta al ahorro. Para ello, es importante tomar conciencia cada mes de que tenemos que ahorrar para poder hacer frente a situaciones futuras más austeras.



Revisar los servicios que se tengan contratados. Puede estar pagando desde una cuota de gimnasio hasta televisión por cable que no está utilizando actualmente. Con el objetivo de lograr ahorrar algunos euros podría valorar compartir este tipo de gastos con amigos y familiares. También es recomendable analizar si la tasa del paquete de internet, línea fija y teléfono móvil, entre otros, es la más adecuada o si hay compañías con ofertas más atractivas. En el caso de los recursos básicos, como puede ser la electricidad, debe comprobar si la potencia que tiene contratada es la que realmente necesita.



Hacer lista de la compra. Es importante ir al supermercado con una idea clara de cuáles son las cosas y productos que necesitamos. También existen aplicaciones que pueden compartirse con otros miembros de la familia y permiten apuntar en ellas todo lo que hace falta.



Esperar las ofertas. Aprovechar las promociones genera un ahorro que no debe desaprovechar.



Controlar los gastos cotidianos invisibles. Los expertos aconsejan desde hacer uso del transporte público, a llevarse la comida de casa al trabajo o estudiar en línea para evitar los desplazamientos. También hablan de otros gestos no menos importantes como apagar los dispositivos en lugar de dejarlos en espera o stand by, unificar cuentas bancarias para tener un único gasto en comisiones o comprar los electrodomésticos más eficientes y hacer un uso racional de ellos.