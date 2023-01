Opciones de inversión para el ahorrador navarro en 2023

2022 fue un año para olvidar en el plano de las inversiones. La bolsa fue mal y la renta fija peor. Como resume Antonio Moreno, catedrático de Economía y director del máster de Economía y Finanzas de la Universidad de Navarra, “fue uno de los pocos años en los que bajó tanto la renta variable (acciones, índices...) como el precio de los bonos y fondos de renta fija”. Y fue al inversor más conservador al que le fue peor tras caídas en fondos de renta fija de largo plazo superiores incluso a los de la renta variable. Salvo aquellos que dejaron su dinero en la cuenta, pocos pudieron esquivar los números rojos. Para los que llegados a este punto estén pensando y este año qué, la mala noticia es que la incertidumbre, según todos los expertos consultados, va a continuar. La buena es que mejorar lo vivido en 2022 será fácil. Opciones hay y muchas. Desde los depósitos a corto y largo plazo, a la bolsa y la renta fija, pasando por el sector inmobiliario o inversiones alternativas que empiezan a pegar fuerte al calor de tecnologías que están incrementando su grado de credibilidad. Pero antes de empezar a pensar dónde invertir esos ahorros para tratar de compensar la pérdida de poder adquisitivo que este año va a continuar o replantearse algunas de las inversiones que tenga en marcha deberá definir su perfil como inversor para saber hasta dónde está dispuesto a llegar. Aquellos afortunados que hayan conseguido reunir algunos ahorros y no quieran riesgos inasumibles podrían plantearse la renta fija, tanto soberana (de país) como corporativa. “Para el que compra a vencimiento puede ser un buen momento invertir en renta fija porque han subido los tipos de interés”, apunta Moreno. Para este experto, tampoco al que haya invertido con anterioridad en renta fija le interesa vender ahora ante la previsión de nuevas subidas de tipos. “Así como EEUU ya está poniendo el freno, Europa no. Nos queda lo que hizo EEUU el año pasado que fue subir tipos”. Se muestra optimista con la evolución futura de la inflación y augura que a partir de marzo-abril “veremos una bajada importante”, también en la subyacente que no incluye la energía y hasta ahora se ha resistido a las bajadas. “En la segunda parte del año podríamos ver ya tasas de entre el 2 y el 4%”. Ante eso, sostiene el catedrático de Economía de la Universidad de Navarra, “una renta fija del 2, 3, 4 y hasta del 5%, dependiendo de cuál sea el vencimiento anual, va a estar bien porque los inversores podrán obtener rentabilidades reales interesantes”.

En la misma línea, Javier Navarro, selector de renta Fija en Abante Asesores, reflexiona que “el activo libre de riesgo ha pasado de no estar remunerado a ofrecer rentabilidades muy buenas y nos encontramos con activos casi sin riesgo que nos están dando una rentabilidad que no habíamos visto en los últimos diez años”. Un cambio, prosigue, que obliga al inversor a un cambio de mentalidad importante. “Antes para obtener rentabilidades de un 4 o un 5% tenían que irse a activos de baja calificación crediticia (bonos ‘high yield’ que hoy ofrecen rentabilidades de en torno al 8%) o a rentas variables y ahora para la misma rentabilidad tienen activos de investment grade (los que cuentan con mejor calificación crediticia). En términos de rentabilidad-riesgo es una opción atractiva”. Jorge Labarta, socio fundador de Quant, apunta que los bonos corporativos han ido aumentando sus rentabilidades y existen empresas con sólidos balances que ofrecen buenas rentabilidades a estudiar.

¿ACCIONES DE BOLSA O INVERSIÓN EN CRIPTOMONEDAS?

Para Antonio Moreno, la renta variable, a pesar de que la incertidumbre sobre la evolución de la economía se mantiene, también podría darnos alguna alegría y aconseja alejarse de las criptomonedas que, dice, tras el varapalo de 2022 quizá suban algo. “Yo me inclino más por las acciones porque sabes lo que estás comprando, estas comprando empresas y es algo tangible”. Considera que en las firmas tecnológicas es probable que haya un efecto reversión y suban y que un sector que puede ir mejor en 2023 es el financiero debido a la subida de tipos. Menos oportunidades ve en el sector inmobiliario, muy afectado por la subida de tipos. Desde Abante Asesores, también recuerdan la conveniencia de tener algo de renta variable en las carteras. “A largo plazo paga y paga muy bien”, señala Javier Navarro.

LA EVOLUCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS

Los expertos aconsejan no perder de vista la evolución tanto de las materias primas, como de las divisas, sobre todo pensando en el medio plazo. Para el socio fundador de Quant, aunque las materias primas “ya dieron lo que tenían que dar, ahora algunos de sus precios (granos agrícolas y petróleo) continúan siendo muy altos. Creemos que algunos precios no van a caer con facilidad y tendremos que acostumbrarnos a pagar bastante por ellos”. Para este experto, la “fortaleza” del euro también podría tener fecha de caducidad. “Se ha recuperado mucho, pero a largo plazo no tenemos nada claro que mantenga su fortaleza frente al dólar. El euro lleva muchos años bajando más de lo que después sube, y Europa tiene muchos problemas que resolver y disparidad de intereses entre sus miembros. Al menos a nivel fiscal y económico”.

OPORTUNIDADES EN INVERSIONES ALTERNATIVAS

El socio fundado de Quant considera que este puede ser un año para las inversiones alternativas. “Existen muchas tecnologías que se están desarrollando, algunas de ellas con un grado avanzado de credibilidad. Plataformas de inversión inmobiliaria, crowfunding de proyectos, tecnologías blockchain, energías alternativas... Se trata de posibilidades de inversión que antes no llegaban tan fácilmente a los inversores de a pie. Aunque lo mejor es hacerlo mediante fondos que gestionan profesionales, o bien mediante un asesoramiento muy riguroso. Ahora mismo pensamos que la bolsa no es un modo de inversión tan atractivo en una relación rentabilidad versus riesgo”.