El PNV y el partido de Barkos cierran un acuerdo para reeditar Geroa Bai

Geroa Socialverdes, han conseguido cerrar un acuerdo y reeditar la coalición Atarrabia Taldea. El PNV y el partido que lidera Uxue Barkos, , han conseguido cerrar un acuerdo y reeditar la coalición Geroa Bai para presentarse juntos a las elecciones al Parlamento de Navarra y a los ayuntamientos el próximo 28 de mayo de 2023 y también a las generales al Congreso y al Senado. Un acuerdo que incluye al partido

Así lo han anunciado este martes los miembros de Geroa Bai en un acto al que han asistido sus principales cargos y que han encabezado Barkos y el presidente del PNV, Unai Hualde. No han faltado, entre otros, los representantes que la coalición tiene en el Gobierno de Navarra: el vicepresidente y titular de Vivienda, José Mari Aierdi y los consejeros Ana Ollo Mikel Irujo , además de parlamentarios y concejales.

Se van así desvelando antes de las fiestas de Navidad las incógnitas que quedaban en torno a las coaliciones en la Comunidad foral y su futuro electoral, después de que la semana pasada se confirmara que los socios de Navarra Suma, UPN, PP y Ciudadanos, concurrirán por separado.

BARKOS: “ESTARÉ DONDE LA ORGANIZACIÓN DIGA Y ACORDEMOS”

Lo que todavía no se sabe es si Uxue Barkos volverá a ser su cabeza de lista al Legislativo foral. Afirman desde la coalición que ahora llevarán a cabo el proceso para elegir a los candidatos. Este periódico ha preguntado a Barkos si quiere volver a repetir como candidata y aunque ha empezado diciendo que tiene fuerzas para ello, luego ha dejado todo abierto. “Tengo fuerzas y ánimo. Si la formación así lo decide estoy con las fuerzas necesarias para estar donde la organización diga. No sé por qué me quieren poner en un único lugar. Estaré donde la organización diga y acordemos”, ha agregado.

OBJETIVOS: DECIDIR EL GOBIERNO DESDE NAVARRA Y EL “CAMBIO” EN LA COMARCA DE PAMPLONA

Uxue Barkos ha afirmado que uno de sus retos será que “el cambio” se “consolide” y llegue al ámbito municipal, y más concretamente a la comarca de Pamplona, para lo que ha apelado al Partido Socialista y a EH Bildu.

El presidente del PNV, Unai Hualde, ha afirmado que unicamente con una Geroa Bai “fuerte” se puede “garantizar” que solo desde Navarra se decidirá quién gobierna en la Comunidad foral, recordando cómo UPN está apelando a un posible cambio de postura del PSOE en Madrid para conseguir llegar al Ejecutivo foral.

Barkos ha señalado que concurren a las elecciones para “liderar” un gobierno progresista, al sostener que en el Partido Socialista “fallta ambición” en tres aspectos: en la defensa del autogobierno”, al “encarar” muchos de los problemas que tienen los ciudadanos y en que el “cambio” llegue a todos los ayuntamientos.