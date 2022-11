Claves para identificar y afrontar la ansiedad

“Uno de los miedos irreales que sufre una persona durante un ataque de ansiedad es la sensación de que puede morirse en ese momento. Aunque se tenga una sensación de ahogo y taquicardia, estos episodios no producen problemas cardíacos y respiratorios”. Así lo afirmó Luis Ángel Díaz Robredo, psicólogo y profesor de la Facultad de Educación y Psicología.

La ansiedad, según afirman los expertos, se relaciona principalmente con el miedo. “Cuando uno se muestra ansioso suele ser porque hay alguna situación que no está bien, tenemos tensión y el cuerpo se prepara para afrontar un posible peligro. Esta ansiedad es el miedo mantenido en el tiempo de que algo peligroso va a ocurrir”, explicó Cristina Vidal.

Los expertos hablaron de los síntomas, factores y claves para prevenir la ansiedad. Entre estos últimos, destacaron el mantener unos hábitos saludables o planificar para prever situaciones que puedan generar tensión. Respecto a los factores que la fomentan, señalaron la falta de sueño, consumir en exceso sustancias estimulantes, así como la falta de deporte y de una buena alimentación.

Sentir ansiedad no es lo mismo que sentir estrés, pero si existe una relación. Díaz Robredo explicó que el estrés tiene un mecanismo positivo porque “te activa y prepara para hacer algo”; la ansiedad, por el contrario, genera un malestar ligero, en aquellos casos más leves; o bien puede convertirse en algo más grave, experimentando una inquietud mayor.

Los expertos recalcaron que todas las personas experimentarán lo que es la ansiedad en algún momento de su vida “sin que sea algo patológico”.

Una de las claves, señalan los expertos, para conocer cuándo la ansiedad puede ser patológica y requerir ayuda profesional es la limitación que produce en nuestro día a día. “Cuando ya no podamos seguir con nuestras actividades y rutinas por la frecuencia e intensidad de la ansiedad”.

CLAVES PARA PREVENIR

​Hábitos saludables. Mantener una alimentación saludable, eliminar el consumo de sustancias tóxicas, desarrollar relaciones sociales y actividades de ocio que nos hagan sentirnos bien, y descansar 7-8 horas al día.

Planificar y tener una visión general. Analizar a qué situaciones me tengo que enfrentar en esta semana/mes que me generen tensión. Planificar cuándo van a ocurrir y potenciar estrategias de autocuidado: alimentación, tiempo para actividades de ocio, deporte… Tratar de ‘parar’ para desconectar la cabeza y volver a empezar.

​

​SÍNTOMAS DE LA ANSIEDAD

​Sudoración excesiva; Pensamientos catastrofistas; Sensación tensión interna; Inquietud física y mental; Preocupación excesiva por aspectos cotidianos; Taquicardia; Opresiones en el pecho; Cefaleas; Dificultad para conciliar o mantener el sueño o sensación de no descanso tras despertar.

​

​FACTORES QUE FOMENTAN LA ANSIEDAD

​Falta de sueño. Dormir menos de 5 horas “te debilita”, provoca que afrontar el día siguiente sea más difícil: Tenemos menos capacidad física, psíquica y emocional, y hace que cualquier situación produzca una reacción emocional importante.

Consumir en exceso sustancias estimulantes como el café.

Vida sedentaria.

Alimentación poco saludable o no equlibrada

Ambientes sociales estresantes o relaciones sociales inadecuadas.