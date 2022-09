El Congreso da luz verde a la modificación del Convenio Económico navarro pese a la oposición de Vox

El pleno del Congreso ha allanado esta mañana el camino al proyecto de Ley por el que se modifica el Convenio Económico entre Navarra y Estado tras rechazar una enmienda a la totalidad presentada por Vox. Se trata de la sexta modificación del Convenio (la anterior se realizó en 2015) y permitirá que Navarra adapte a su realidad tributaria y fiscal las modificaciones habidas en el régimen general en los últimos años. Con esta variación, Navarra asumirá la recaudación de tres nuevos impuestos: impuesto sobre Transacciones Financieras (Tasa Tobin), el impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (Tasa Google) -en ambos casos Navarra aplicará las mismas normas que establezca el Estado- y el IVA sobre el comercio electrónico (IVA OSS). Al debate en el Congreso han asistido la presidenta navarra María Chivite y la consejera de Economía, Elma Saiz.

El proyecto de Ley de modificación del Convenio ha sido defendido por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien ha subrayado la "singularidad" navarra y su especificidad en materia fiscal recogida por la Constitución para contestar así a la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario de Vox.

Emilio Jesús del Valle Rodríguez, portavoz de Vox, ha justificado su posición de devolución del proyecto de Ley al Gobierno por cuestiones técnicas y de fondo. En primer lugar ha criticado que la tramitación de la modificación del Convenio en lectura única y tramitación directa "hurta el debate al Congreso". En cuanto a los argumentos de fondo para oponerse a esta modificación del Convenio Económico navarro, ha citado entre otros, la concesión de nuevas competencias tributarias, como las tasas Google y Tobin "que ahondan en las graves asimetrías entre el régimen foral y el régimen común". Del valle ha pedido acabar con el régimen foral y ha abogado por un sistema único "para todos los españoles". La ministra de Hacienda ha exigido a Vox que si lo que les importa es la unidad de España "dejen de enfrentar a los españoles".

SANTOS CERDÁN: "LÉANSE EL CONVENIO Y SU ESPÍRITU ARMONIZADOR"

Desde el grupo socialista, ha sido el navarro Santos Cerdán el que ha dado réplica al discurso de Vox contrario al Convenio Económico de Navarra. Cerdán ha subrayado el carácter "armonizador" del Convenio y, así, ha recordado que en todos los nuevos impuestos incorporados se ha decidido que Navarra aplique los mismas características que los que ya están vigentes en el régimen común "para no crear distorsiones" con el régimen común. También ha afeado a Del Valle que comparara Convenio con "autodeterminación". "Leanse el Convenio y su espíritu armonizador", ha exhortado Cerdán y "no alienten -se ha dirigido a Vox y PP- la guerra fiscal entre españoles".

GARCÍA ADANERO (GRUPO MIXTO):

Desde el Grupo Mixto, el diputado expulsado temporalmente de UPN, Carlos García Adanero ha defendido también la modificación del Convenio. García Adanero ha ironizado sobre la defensa realizada por la ministra María Jesús Montero del Convenio Económico al recordarle que cuando ella estaba en Andalucía lo consideraba un "privilegio" y "algo opaco". "Si su paso por el Ministerio ha hecho que cambie de opinión de algo ha servido", ha añadido. Respecto a la posición contraria de Vox ha afirmado: "No hay que confundir unidad con uniformidad. Se aporta más a la unidad de España votando a favor del Convenio Económico que votando en contra". Ha añadido que el régimen foral de Navarra está avalado por la Constitución, "pero en ningún caso es un privilegio." Ha puesto como ejemplo que la aportación navarra es de un 1,6% y "los habitantes son menos".

Para subrayar que no es un privilegio, ha recordado que en Navarra "pagamos más impuestos que en La Rioja y en la Comunidad Autónoma Vasca" y "las empresas pagan más impuestos que en el régimen común", algo que, según ha recordado, se produce por la libertad de quien ejerce la Administración en cada momento. Finalmente, ha defendido la necesidad de defender la singularidad navarra "ya que el mayor ataque al autogobierno de Navarra se produce de parte de aquellos que quieren que Navarra desaparezca como comunidad diferenciada en España para ser una provincia de la CAV y en el futuro, parte de una entelequia llamada Euskalherria".

BEL POZUETA (EH BIlDU): "NO VAMOS A PERMITIR QUE SE BORREN COMPETENCIAS DE NAVARRA"

La diputada navarra Bel Pozueta (EH Bildu) se ha referido a las "absurdeces" vertidas "por parte de la ultraderecha" al hablar de "privilegios" y "desigualdad". "Provienen de los mayores ignorantes de lo qué es y cómo se articula el Convenio Económico". Pozueta ha recordado que el régimen foral tiene no sólo ventajas "si no también riesgos" y además hacemos la aportación Estado.

Pozueta se ha dirigido a los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero: "Estos que pretenden acabar con los derechos de Navarra -en referencia a Vox-, los que les jalean y dan palmaditas, son sus compañeros de viaje". Pozueta ha valorado "los nuevos avances en la modificación del Convenio y sus nuevas herramientas permitirán desplegar nuevas políticas a favor de nuestra ciudadanía". No obstante, ha subrayado que el Convenio Económica tiene una "capacidad insuficiente, que algunos como PSN y UPN pretenden recortar". "Madrid dicta y Navarra obedece" ha afirmado en referencia al hecho de que el índice de imputación con el que se calcula la aportación navarra ya no necesitará la aprobación del Parlamento foral, sino que lo decidirá una comisión técnica integrada por los gobiernos de Navarra y el Estado. "Permitiremos que la actualización del Convenio se apruebe, pero no vamos a permitir que borren competencias y derechos que tiene el Parlamento de Navarra".

ANA BELTRÁN: "ES HORA DE QUE VOX SE ENTERE DE LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN"

Desde el grupo parlamentario del Partido Popular, Ana Beltrán ha defendido la actualización del Convenio Económico navarro. "Escucho con preocupación a un grupo parlamentario -en referencia a Vox- que desconoce lo qué es la grandeza de nuestro país, que reside en su diversidad y en la riqueza de sus culturas. Si se desconoce nuestra historia y nuestra Constitución no se puede amar a España".

Beltrán ha defendido el régimen foral en el marco de la "solidaridad entre los distintos territorios" y ha recordado que el Convenio obliga a Navarra a mantener una presión fiscal equivalente a la del régimen común, además de otorgarle una responsabilidad que es la de gestionar sus servicios con los tributos que recauda.

PNV y CIUDADANOS

Desde el PNV, Idoia Sagastizabal ha afeado también a VOX que hable "de privilegios que no existen". "Tratan de utilizar el Convenio Económico como herramienta de confrontación para arañar unos votos en el resto del Estado". Al igual que EH Bildu ha cuestionado el cambio recogido en el índice de imputación: "ya no va a poder ser votado por el Parlamento de Navarra, lo que supone minar el autogobierno. En coherencia con lo votado en el parlamento navarro nos vamos a abstener".

Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos se ha cuestionado el "atajo" parlamentario utilizado por el Gobierno para la actualización del Convenio mediante el procedimiento de lectura única, pero en coherencia con la posición adoptada por Ciudadanos en el parlamento de Navarra ha votado a favor de la modificación de la Ley.