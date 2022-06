Esparza acusa a Remírez de "desviar la atención porque no tiene argumentos para defender su nefasta gestión"

acusado al vicepresidente primero del Gobierno foral, Javier Remírez, de "desviar la atención porque no tiene argumentos para defender su imprudente y nefasta gestión en los incendios". El presidente de UPN y portavoz de NA+, Javier Esparza , haal vicepresidente primero del Gobierno foral,, de

Para ello, ha dicho Esparza en un comunicado, "no tiene inconveniente en recurrir una vez más a la mentira y a la manipulación de forma ruin". "Ni el señor Esparza ha puesto en duda la capacidad y la gestión de los profesionales ni mucho menos está culpabilizando a los agricultores, que diga cuándo se ha realizado. Remírez miente como un bellaco y trata de ocultar su incompetencia manoseando a los funcionarios como hace siempre y pretendiendo poner en contra de NA+ a los colectivos", ha asegurado.

Así, Esparza ha afirmado que "aquí a quien está cuestionando todo el mundo por no haber tomado a tiempo las medidas necesarias que minimizaran los daños en el mayor incendio de la historia es al señor Remírez". "Él, como consejero responsable de gestionar estas emergencias, es quien tenía la capacidad para activar los niveles de preemergencia que no activó", ha subrayado.

Además, ha considerado "miserable" que el vicepresidente le acuse de uso partidista de una tragedia. "¿Piensa lo mismo del comportamiento del PSOE de Castilla y León, que ha pedido dimisiones y propuesto una comisión de investigación por los incendios en esa Comunidad?", se ha preguntado.

Por ello, ha manifestado que "Remírez tiene la obligación de responder no a Javier Esparza, sino a la sociedad navarra, que está esperando que explique por qué no hizo lo que debía hacer para prevenir estos incendios cuando sabía que la climatología era extrema". "Eso es lo que debe explicar. No lo hizo y se han quemado 10.000 hectáreas en el mayor incendio de la historia de Navarra. Si quien tiene que protegernos no lo hace debe marcharse y que venga alguien que lo haga", ha concluido.