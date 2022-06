NA+ exige responsabilidades por la gestión de los incendios y Remírez descarta dimitir

Esparza, que en su día fue consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con el Gobierno de UPN, denunció que se está quemando “media Navarra” por la “nefasta gestión del Gobierno foral” y consideró como una no haber decretado antes en nivel de preemergencia , por lo que ha solicitado a Chivite que, si Remírez no dimite, sea ella quien lo destituya. “No puede seguir ni un minuto más en su puesto porque ha demostrado que no está capacitado”, aseguró.