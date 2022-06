Chivite expresa su "plena confianza" en Remírez ante la petición de dimisión de Navarra Suma

Javier Remírez, como laconsejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, comparecerán ante el Parlamento de Navarra para dar explicaciones de todo lo ocurrido en torno a la gestión de los incendios ocurridos durante los últimos días y de las gestiones emprendidas por sus departamentos. Ha anunciado también que tanto el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior,, como laconsejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez de todo lo ocurrido en torno a la gestión de los incendios ocurridos durante los últimos días y de las gestiones emprendidas por sus departamentos.

"Siempre hemos dicho desde el primer momento que el Gobierno comparecería en el Parlamento para dar todas las explicaciones oportunas y eso es lo que vamos a hacer en las próximas fechas y a petición propia. Se darán todas las explicaciones oportunas, habrá todos los informes oportunos, todos los estudios oportunos, y desde luego creo que se ha actuado con responsabilidad. Si la prioridad ha sido salvar personas, se ha conseguido, si la prioridad ha sido salvar los núcleos urbanos, en un grandísimo porcentaje se ha conseguido, pero efectivamente tendremos que valorar también los daños en la masa forestal y en la agricultura", ha señalado la presidenta.

"USO PARTIDISTA DE LA TRAGEDIA"

Por su parte, Javier Remírez ha pedido a Javier Esparza, portavoz de Navarra Suma, que "no haga uso partidista de esta tragedia. "Tenemos que celebrar no la tragedia, pero sí que se hayan salvado personas y núcleos urbanos de población, y a partir de aquí por supuesto que haremos un diagnóstico de la situación, pero lo que no voy a permitir es que el señor Esparza ponga en duda la capacidad y la gestión de todos los profesionales de Protección Civil del Gobierno de Navarra", ha afirmado.

Remírez ha señalado que Esparza "los conoce perfectamente, porque ha sido consejero de Medio Ambiente en el Gobierno, y sabe cómo funcionan los protocolos, y lo que está planteando el señor Esparza es totalmente contrario a lo que él ha hecho como consejero, cuando también se tuvo que enfrentar a situaciones de incendio". "Apelo a que seamos rigurosos, constructivos, nosotros somos los principales interesados en hacer un diagnóstico de la situación para mejorar, pero no vamos a estar para el politiqueo y el uso partidista de esta tragedia, que es en lo que está el señor Esparza", ha añadido.