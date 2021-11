Carlos Gimeno, ha planteado ante los miembros del Comité Técnico Covid-19 la propuesta de mantener la actual jornada partida con actividades extraescolares hasta final del curso 2021-2022. El consejero de Educación del Gobierno de Navarra,ha planteado ante losla propuesta departida con actividades extraescolares

Según ha informado el Ejecutivo Foral en nota de prensa, Gimeno ha participado este jueves en la reunión del Comité Técnico de Coordinación Covid 19 para la Educación, donde los distintos integrantes de la comunidad educativa navarra han "intercambiado opiniones sobre la jornada escolar que puede establecerse a partir de enero de 2022 y hasta el final del presente curso académico".

Datos "muy negativos" que dibujan unas gráficas que están "empeorando día a día con un relevante aumento del número de positivos en el ámbito educativo, especialmente en Infantil y Primaria, y un número de aulas confinadas a día de hoy muy superior en relación al número de aulas confinadas en las mismas fechas del pasado curso 2020-2021". El comité Técnico ha conocido los datos actualizados de la evolución de la pandemia de Covid 19 y su incidencia en el sistema educativo.que dibujan unas, especialmente en Infantil y Primaria, y un número de aulas confinadas a día de hoy muy superior en relación al número de aulas confinadas en las mismas fechas del pasado curso 2020-2021".

Debido a estas "adversas circunstancias sanitarias, con un claro riesgo de empeoramiento en lo que queda de año", Gimeno ha planteado ante los miembros del Comité Técnico antes de adoptar una decisión "la propuesta de mantener la actual jornada partida con actividades extraescolares hasta final del curso 2021-2022, reconociendo que no es posible llevar a la práctica la idea inicial del Departamento de Educación de activar la segunda ventana de enero contemplada en el Protocolo del curso para permitir el regreso a la jornada previa a la pandemia a los centros escolares navarros que así lo decidiesen".

Ante la consulta del Departamento de Educación y su sugerencia de mantener la jornada continua con actividades extraescolares hasta junio, el sindicato Steilas ha señalado que "no tendría sentido modificar ahora la jornada cuando se atraviesa un momento álgido en la afección de la pandemia al sistema educativo". El sindicato LAB, por su parte, ha solicitado "que se permita a las escuelas que lo deseen volver a partir de enero a la jornada partida".

Por su parte, las apymas Herrikoa y Concapa se han limitado a decir que "ante la negativa evolución de la incidencia escolar de la pandemia, Educación tiene muy difícil modificar ahora la jornada establecida en septiembre" y han recordado su exigencia previa al inicio del curso de "permitir a los centros educativos recuperar la jornada partida previa a la pandemia".

Algunas apymas han insistido en que, a su juicio, la modalidad de jornada escolar "no es un vector de contagio". Los responsables del Departamento de Educación les han recordado que las autoridades sanitarias "no han rebajado las medidas de prevención y que no hay cambios en los criterios de organización de la actividad en los centros, que siguen teniendo las mismas restricciones en la actividad de los comedores escolares, considerados como el momento de mayor riesgo de contagio en la actividad de las escuelas".

Educación ha repetido que "siempre se han seguido las recomendaciones de Salud y sus criterios preventivos evitando las situaciones de riesgo". En ese sentido, han añadido, "la jornada partida con extraescolares fue adoptada avanzando en la conciliación y manteniendo la seguridad en unos comedores que han incrementado moderadamente el número de comensales". Las apymas han reconocido que "sin volver a una situación de nueva normalidad y sin que las normas se flexibilicen, organizar unos comedores escolares al cien por cien de su capacidad es hoy en día prácticamente imposible".

De nuevo en el comité han surgido las consultas sobre los purificadores de aire en las aulas. Los responsables del Departamento de Educación han recordado que ya se adquirieron medidores que han permitido conocer la calidad del aire en todas las aulas de los centros educativos y establecer protocolos de ventilación ajustados a las características de cada aula.

VACUNACIÓN DE ESCOLARES, EL PRÓXIMO TRIMESTRE

En el transcurso de la reunión del Comité Covid, el departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha informado sobre el avance en los procesos de autorización de las vacunas para escolares, en un debate sanitario sobre la conveniencia o no de vacunarles que aún no está cerrado.

A preguntas de los miembros del Comité Técnico, Salud ha respondido que "aún no está claro cuándo se alcanzará el pico de esta sexta ola y que, en todo caso, la vacuna para escolares llegará el próximo trimestre".

El consejero de Educación continuará mañana viernes las reuniones de consulta previa con los miembros de la comunidad educativa navarra antes de adoptar una decisión sobre la jornada escolar para lo que queda de curso.