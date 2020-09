“Hay padres de hijos multados en botellones que se nos encaran a la policía”

Actualizada 21/09/2020 a las 06:00

“El control policial no es la solución para hacer cumplir las medidas sanitarias. Solo pedimos presión social. No tenemos recursos suficientes, ni medios de autoprotección para enfrentarnos a los grupos en los botellones”. Estas palabras de impotencia, pronunciadas el domingo por la mañana desde Policía Foral unas horas después de que finalizasen una nueva noche “intensa”, reflejan el esfuerzo y la situación que está viviendo este cuerpo policial para poder controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias en la comunidad. “No llegamos a todo. Encima, en los pueblos no hay policía. Da la sensación de que estamos jugando al gato y al ratón”, siguen denunciando.

También dejan claro que no hay que generalizar. Ya que los denunciados, tanto menores como adultos, solo son una parte de una sociedad. “Pero son una minoría, subrayan, que actúa de manera irresponsable, contagia y crea crispación”, reconocen. “Y claro, si son menores, las patrullas pierden mucho tiempo porque tenemos que hablar con los padres”. ¿Cómo reaccionan los padres al decirles que a sus hijos se les ha multado con 600 euros por hacer botellón ó 300 por no llevar la mascarilla? “Hay de todo. Hay quienes se nos encaran y nos dicen que no atosiguemos a los chavales. Otros padres lo aceptan”.

150 DENUNCIAS

A primera hora de la mañana de ayer, como todos los domingos, sonaban de nuevo las alarmas en las cuentas de Twitter de la Policía Foral y Policía Municipal al publicarse los datos de las actuaciones de la noche anterior y del fin de semana. Una jornada la de ayer que se encadenaba a la del viernes y al ‘juevintxo’.

Por su parte, Policía Municipal informaba de que la madrugada del sábado habían intervenido en 15 fiestas particulares y habían detenido a una persona por agredir a los policías. Además, habían interpuesto 42 denuncias por no llevar la mascarillas y otras 49 por hacer botellón. Por no mantener la distancia conllevó otras 21 denuncias. Finalmente multaron a tres locales por vender alcohol sin autorización.

Asimismo, desde Policía Foral se detallaba que este fin de semana las patrullas habían formulado 150 propuestas de sanción por infracciones en distintas localidades, la mayoría, en Pamplona. Además se habían atendido 28 requerimientos ciudadanos en otras tantas localidades, entre ellas, 17 botellones.

LA NOCHE DEL SÁBADO

En la noche del viernes, apuntaban, se produjeron siete movilizaciones por botellones a Cordovilla, Viana, Artica, Etxarri-Aranatz, Orkoien, San Adrián y Beriáin, realizándose una treintena de propuestas de sanción. Una patrulla de Sangüesa fue requerida en Isaba por el comportamiento de unos clientes en un bar y aviso de grupos sin mascarilla. Asimismo se programó una vigilancia especial por “no fiestas” en Tiebas, Huarte y Ansoáin, donde fueron identificados 30 jóvenes que permanecían agrupados en la Avenida Hermanos Noáin (uno de ellos, detenido por requisitoria).

Y la noche de sábado se movilizaron patrullas a diez botellones: Pamplona, Barañáin, Tudela, Lumbier, Aizoáin, Ansoáin y Barásoain (botellón de 50 personas, varias denunciadas y otras huyen). También intervinieron e una sociedad en Zariquiegui y en Puente la Reina (12 denunciados por no respetar distancias en la Plaza de la Libertad), en Mutilva (aglomeración de jóvenes en Plaza Mutiloa), Olite (control en la Rúa Mayor por grupos de personas), Huarte (10 denunciados por fiesta en huerto de ocio), Sangüesa (control de grupo de jóvenes) y Andosilla (fiesta en pipero, cuyo titular ha sido denunciado).

