El líder de UPN, Javier Esparza, no ha cerrado la puerta a "explorar" la posibilidad de facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno si se evita que los independentistas puedan ser decisivos tanto en España como en la formación del nuevo ejecutivo navarro.



Esparza ha dejado abierta esa posibilidad tras la reunión que ha mantenido con el rey en la ronda de contactos de Felipe VI para sondear la posición de cada partido ante la investidura del presidente del Gobierno.



En conferencia de prensa en el Congreso, el presidente de UPN ha informado de que ha explicado al rey el motivo por el que su partido fue en coalición con PP y Ciudadanos tanto en las elecciones generales como en las autonómicas en Navarra.



Un objetivo que pasa por hacer frente al independentismo catalán y vasco, que, según ha subrayado, pretende "romper" España.

Esparza ha recalcado que su partido está convencido de que es perjudicial tanto para Navarra como para España "estar al albur de decisiones del independentismo vasco o catalán".



Tras recordar los resultados de las elecciones autonómicas en las que su coalición fue la mas votada y el cuatripartito hasta ahora gobernante perdió apoyos, ha considerado que ha llegado el momento de actuar con responsabilidad.



En ese sentido ha asegurado que UPN está abierto a "explorar" posibilidades para un acuerdo que permitan que el independentismo no decida el futuro de España.



"De la misma forma que creemos que no es bueno para Navarra que los independentistas decidan sobre su futuro, tampoco es bueno para España que los independentistas decidan el futuro común de España", ha resaltado.



Al plantearle si eso suponía que podría facilitar la investidura de Sánchez a cambio de que los socialistas navarros le permitan gobernar a él en esa comunidad, ha señalado: "Quiero decir lo que he dicho".



Además, ante la pregunta concreta de si podría abstenerse, ha señalado que se analizará esa situación y no quiere jugar a futurólogo.



A renglón seguido ha insistido en que se trata de explorar acuerdos para que los independentistas "no tengan la llave" ni en Navarra ni en España.



"Estoy diciendo un mensaje muy claro, contundente. Estamos dispuestos a abrir posibilidades que permitan que consigamos ese objetivo", ha añadido.



Ha asegurado además que su partido no tiene ningún problema en sentarse a hablar con partidos constitucionalistas como el PSOE y ha reiterado que lo que es malo para España lo es también para Navarra.



"Hay que ser coherente y trasladar el mismo mensaje más allá de donde estemos", ha agregado Esparza, quien ha advertido a los socialistas navarros que la única posibilidad que tienen de gobernar con los nacionalistas pasa por pactar con EH Bildu y ellos han dicho que no lo van a hacer. Por ello, ha considerado conveniente que aclaren su posición.



El presidente de UPN ha negado que haya tenido algún contacto con representantes de la dirección federal socialista para plantearles la posición expresada tras su reunión con el rey.

