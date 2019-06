Chivite se presentará a la investidura si logra el apoyo de Geroa Bai, Podemos e I-E

Actualizada 05/06/2019 a las 15:10

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha trasladado a Geroa Bai que quieren "liderar un gobierno progresista, de izquierdas y plural" y que para ello ni negociarán ni pactarán con EH Bildu, pese a que Bakartxo Ruiz ha trasladado que o cuenta con ellos en la negociación del gobierno o hace "política ficción". El objetivo, ha dicho, es aglutinar una mayoría de 23 parlamentarios con Geroa Bai, Podemos e I-E y que si la consiguen la candidata socialista María Chivite se presentará a la investidura para ser presidenta del Gobierno foral.



Alzórriz ha señalado que la reunión de este miércoles con Geroa Bai ha sido "amable" y ha manifestado que el PSN trabaja "en la misma sintonía que está y ha estado el Gobierno de España, de conformar gobiernos plurales, de izquierdas, de progreso". "El marco es claro y el compromiso del PSN y del PSOE es claro; misma sintonía, mismo camino y mismo compromiso", ha aseverado, para indicar que "entendemos que no hay ningún problema".



En la rueda de prensa posterior a la reunión entre PSN y Geroa Bai en la sede del Parlamento, el portavoz del PSN ha asegurado, además, que los socialistas navarros no van a dar sus votos a Navarra Suma para que gobierne la Comunidad foral y ha negado que el PSN esté "desafiando" a Ferraz.



Así, Ramón Alzórriz ha sostenido que el "el plan A, el plan B y el plan C" del PSN es "liderar un Gobierno progresista y de izquierdas" y ha rechazado que se pueda repetir la situación de 2007, el 'agostazo', en la que Ferraz impidió un acuerdo del PSN con nacionalistas y finalmente facilitó un Gobierno de UPN.

