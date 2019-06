Hualde: "El PSN dice que va en serio, aunque en Geroa Bai hay serias dudas"

Actualizada 05/06/2019 a las 15:40

Por parte de la coalición Geroa Bai, el presidente del PNV, Unai Hualde, ha reclamado tras su encuentro con el PSN, primera reunión dentro de la ronda de contactos de los socialistas, "un proceso sin injerencias y desde Navarra" y ha pedido "un compromiso para que la historia no se repita", a lo que Chivite ha respondido, ha dicho, que "la vocación del PSN es ir a un Gobierno plural y progresista".



En espera de las reuniones del PSN con Podemos e I-E, Hualde ha precisado que en opinión de Geroa Bai "es necesario trabajar por mayorías de progreso para la investidura y para una estabilidad cierta durante la próxima legislatura", "ellos tendrán que aclarar cómo piensan garantizarla".



"Depender de los votos de Navarra Suma no es una hipótesis de un gobierno de progreso, hacen falta acuerdos y son necesarias otras aritméticas", ha aseverado, y agregado que el PSN "dice que va en serio" aunque en la ciudadanía y en Geroa Bai hay "serias dudas" por los antecedentes.



Y ha explicado que la vocación de Geroa Bai es ir hacia políticas "de convivencia, de entendimiento de la pluralidad, de entendimiento de que existiendo diferentes sensibilidades hay que respetarlas", y en este objetivo "no debería haber problema" en su opinión, al tiempo que ha apuntado que en torno a los ayuntamientos, donde hay diferencias, el PSN plantea "un acuerdo conjunto".

