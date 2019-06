EH Bildu traslada al PSN que o cuenta con ellos en la negociación del gobierno o hace "política ficción"

Actualizada 05/06/2019 a las 12:29

EH Bildu ha advertido al PSN que o habla con ellos en la negociación del futuro gobierno o estará haciendo “un paripé” o “política ficción”. La cabeza de lista de EH Bildu al Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha advertido al Partido Socialista de Navarra de que "es imposible configurar una alternativa a la derecha en Navarra sin hablar con EH Bildu" y ha asegurado que si los socialistas quieren "configurar mayorías alternativas a la derecha eso va a implicar necesariamente sentarse a hablar con EH Bildu".

Es lo que acaba de decir su portavoz en Navarra Bakartxo Ruiz este miércoles por la mañana, minutos antes de la reunión que van a mantener el PSN y Geroa Bai en el inicio de las negociaciones de gobierno que lidera María Chivite. Ruiz ha afirmado que sería "precipitado" tomar ahora una decisión sobre si EH Bildu podría abstenerse o apoyar la investidura de Chivite en caso de que el PSN persista en su decisión de no pactar con la formación abertzale.

Ruiz ha recalcado que el PSN necesitaría a sus siete parlamentarios para su investidura y la estabilidad de ese posible gobierno y debe tenerlos en cuenta.



"Hay que ver cómo siguen avanzando los días, cómo se desarrollan los acontecimientos. No sabemos si va a haber una investidura o no. No sabemos para qué tipo de Gobierno si lo hubiera ni con qué contenidos. Lo que sí volvemos a poner encima de la mesa es que si hay una voluntad real de articular mayorías a la derecha, EH Bildu tiene que ser un interlocutor. Hay que hablar con EH Bildu, eso es lo razonable y es lo que se ha hecho a lo largo de la legislatura también", ha afirmado Bakartxo Ruiz.



Ha insistido así en que "EH Bildu muestra su total disposición a hablar, porque no es aceptable ni para EH Bildu ni para la ciudadanía de Navarra que se trate de imponer un marco de interlocución excluyente". "No entendemos que nadie pretenda hacer creer que es posible frenar a la derecha en Navarra sin contar con EH Bildu. Nadie cree que para hacer frente a la derecha no se quiera hablar con una fuerza política que tiene más de 50.000 votos en Navarra, que en estos momentos ostenta la representación de siete parlamentarios y cuyos votos son decisivos, no solo para una investidura sino para gobernar a lo largo de cuatro años", ha afirmado.



Así, Bakartxo Ruiz ha considerado que "si el PSN sigue empecinado en negar la evidencia, estará haciendo política ficción por encima de los intereses de la ciudadanía".



Tras ello, ha pedido al PSN que "sea honesto con la ciudadanía de Navarra y que explique claramente si opta por configurar mayorías alternativas a un Gobierno de derechas en Navarra que sean suficientes para gobernar, y si eso es así, eso va a implicar necesariamente sentarse a hablar con EH Bildu". Además, ha subrayado que "las decisiones se tienen que tomar aquí, no se pueden tomar en Madrid".

CONSTITUCIÓN DE AYUNTAMIENTOS, "PRIMERA OPORTUNIDAD"

Bakartxo Ruiz ha afirmado que el próximo 15 de junio, en la constitución de los ayuntamientos, "el PSN tendrá la primera oportunidad para rectificar su trayectoria histórica de ofrecer en bandeja alcaldías a la derecha y tendrá una oportunidad de oro para dejar de lado las obsesiones que ha estado demostrando estos días de quitar alcaldías a EH Bildu".



Además, ha subrayado que "las decisiones se tienen que tomar aquí, no se pueden tomar en Madrid" y ha considerado que en el veto del PSN a EH Bildu "los intereses de Madrid prevalecen por encima de los intereses de Navarra". "Lo han demostrado en más de una ocasión. Navarra se acaba convirtiendo en un cromo más dentro de la política de pactos a nivel estatal, algo que creo que la ciudadanía navarra no ha entendido a lo largo de la historia y que si se repitiera seguiría sin entender", ha señalado.



Sobre la posibilidad de unas nuevas elecciones, Bakartxo Ruiz ha señalado que "todos los escenarios están abiertos". "Si todo el mundo está a la altura de las circunstancias es algo que se puede evitar. Si hay voluntad de consolidar las políticas de cambio, de hablar con todos los agentes que somos necesarios para configurar esa alternativa a las derechas, hay posibilidades de seguir para delante en esta legislatura", ha indicado.



En cuanto a la petición que ha lanzado a sus socios del cuatripartito (Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra) para pedir que EH Bildu sea tenida en cuenta en las negociaciones, Bakartxo Ruiz ha explicado que "obviamente tenemos las vías de interlocución abiertas, a lo largo de los próximos días vamos a hablar con el resto de fuerzas del cambio y yo no tengo ninguna duda de que en las reuniones que tengan con el PSN van a poner encima de la mesa la necesidad de hablar también con EH Bildu".

