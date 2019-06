Barkos (Geroa Bai): "Las políticas de trueques no tienen mucho sentido"

Actualizada 06/06/2019 a las 10:23

La presidenta en funciones del Gobierno de Navarra y candidata de Geroa Bai a reeditar el cargo, Uxue Barkos, ha criticado las "políticas de trueques" que "no tienen mucho sentido", como la idea de UPN para apoyar la investidura de Pedro Sánchez si el PSN renuncia a un ejecutivo foral con nacionalistas.



En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', Barkos se ha mostrado "preocupada" por esa "oferta casi de trueque" lanzada por el presidente de UPN y candidato al Gobierno foral por Navarra Suma (plataforma integrada por UPN, PP y Ciudadanos), Javier Esparza, de la que Barkos ha subrayado que además ha recibido el rechazo de sus propios socios, "frontal" de Cs y de "distancia evidente" por el PP.

En cualquier caso, y pese a que el PNV integra en Navarra la coalición Geroa Bai, Uxue Barkos ha reiterado que la postura de los diputados nacionalistas a los que afectaría el voto en el Congreso en la investidura del socialista Pedro Sánchez la debe decidir el propio Partido Nacionalista Vasco, aunque "un portazo" al PNV "lógicamente no es una circunstancia baladí".

Sin embargo, "Navarra no puede ser moneda de cambio de ninguna manera", ha defendido, y "en momentos como este, tanto para el conjunto de la política española, un momento económico importante que requiere estabilidad en los acuerdos y una enorme seriedad, no puede basarse en políticas de trueque, cambio y cambalache", de las que la presidenta foral en funciones ha lamentado que "hemos vivido demasiado en Navarra".

También, preguntada al respecto, Barkos ha dado un paso atrás sobre la posibilidad de repetir en la presidencia del Gobierno foral con la nueva configuración del Parlamento, con mayor peso ahora de NA+ y PSN, por entender que su "aportación a la política debe ser desde el legislativo", con un gobierno "que estaría presidido por otra persona, por aquella formación a la que los ciudadanos le han dado esa responsabilidad".



Su crítica a las "políticas de trueques" la ha expresado tanto para votos entre Congreso de los Diputados y Parlamento foral, como entre el Parlamento navarro y el Ayuntamiento de Pamplona, donde Navarra Suma "tiene mayoría evidente, pero la mayoría absoluta está en el seno de una mayoría plural", de forma que "si hubiera acuerdo para una mayoría progresista Geroa Bai estará ahí".



Al respecto, ha incidido en que cuando una formación gana las elecciones sin mayoría absoluta, "cuando no tiene capacidad de llegar a acuerdos para generar políticas estables" debe dar "una oportunidad" a las fuerzas que sí tienen esa capacidad, algo que ya sucedió en la legislatura que ahora ha acabado.

