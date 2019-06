Ábalos (PSOE) ve la propuesta de UPN "muy responsable y sensata"

Actualizada 06/06/2019 a las 15:11

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, declaró este jueves que la propuesta de Javier Esparza, presidente de UPN, de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez a cambio de que los socialistas faciliten que UPN gobierne Navarra es "muy responsable, muy sensata".



"La propuesta de Unión por el Pueblo Navarro nos parece muy responsable y muy sensata", declaró el también ministro en funciones de Fomento, que este jueves participa en un consejo de ministros de Transporte de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo.



Ábalos, no obstante, precisó que ese tipo de pactos no deberían de ser "a cambio de la gobernabilidad" sino "en pro de la gobernabilidad".



"No conseguidos objetivos partidistas, cabe pensar en objetivos para el país. En este momento el país se enfrenta a un reto de gobernabilidad" para que haya "un marco de estabilidad necesario en todos los órdenes, no solamente en el institucional sino también en el económico o en el social, y que pueda atender a todos los desafíos que se están planteando", agregó.



El secretario de organización del PSOE se refirió también a la posibilidad de que su partido gobierne en Navarra, pero subrayó que no podrá ser a través de un acuerdo con EH Bildu.



"Hemos insistido en que la formación Bildu, al igual que con otras formaciones radicales que cuestionan nuestro sistema constitucional, que no digo que sean iguales pero que sí que están cuestionando nuestro sistema, no creemos que deban formar parte de ningún acuerdo de Gobierno en cualquiera de los sentidos", señaló.



Ábalos dijo, no obstante, que entiende que los socialistas navarros, "de acuerdo a los resultados que han obtenido, intenten explorar las posibilidades para gobernar Navarra" porque "están en su derecho".



Pero destacó que si bien "las alianzas con otras formaciones políticas deben ser refrendadas por la militancia", previamente "también es competencia de los órganos federales del partido".



"Por lo tanto, en ese caso, la dirección del partido si tiene algo que decir lo dirá", concluyó.

