Los partidos navarros recuerdan en su campaña la proclamación de la II República

Actualizada 14/04/2019 a las 19:39

La conmemoración este domingo del 88 aniversario de la proclamación de la II República Española ha unificado el mensaje de la mayoría de los partidos navarros que desarrollan su campaña electoral para conseguir uno de los cinco diputados al Congreso que corresponden a Navarra.



Navarra Suma (NS+) ha sido la única formación que no ha recordado la cita y, en un acto celebrado en Bera su candidato al Congreso Sergio Sayas ha afirmado que “Navarra Suma es la única opción política que defiende la convivencia y la identidad de Navarra de Norte a Sur y de Este a Oeste, sin imposiciones y con presencia en Ayuntamientos a lo largo de toda su geografía”.



Desde esa "diversidad" que define a Navarra, Sayas ha considerado pues que “tratar de unificar nuestra tierra, promocionando una cultura concreta o imponer un idioma allí donde nunca se ha hablado es un grave error político con profundas consecuencias sociales”.



Por ello, ha asegurado que Navarra Suma "va a romper, a base de ilusión y firmeza, la espiral de silencio impuesta por el nacionalismo vasco en muchos rincones de nuestra tierra y va a dar voz a miles de navarros que están siendo silenciados”.



Por su parte, la candidata navarra de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha llamado en las puertas de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) a crear una alianza entre jóvenes y mayores para defender los derechos sociales, recuperar la memoria democrática y frenar a las derechas.



“En un día tan importante como hoy, en el aniversario de la República, queríamos hacer un llamamiento a los abuelos y abuelas, a los madres y padres que trajeron la democracia, a crear una alianza con la juventud de nuestro país para defender los valores republicanos, el feminismo y el cuidado nuestro planeta” ha dicho.



Ha invitado a que en las elecciones del 28 de abril hay que "llenar las urnas de esperanza", para que "se haga justicia, y haya verdad y reparación", aun que también ha pedido el voto "para avanzar en un país lleno de esperanza, un país feminista, sostenible y que nos haga sentirnos muy orgullosos del país que estamos creando”.



El PSN ha contado este domingo en Pamplona con la voz de su vicesecretaria general, Adriana Lastra, quien ha considerado "una urgencia sacar a las 115.000 personas que siguen en las cunetas en nuestro país, dignificar lo que fueron 40 años indignos, y reconocer a las personas que dieron su vida por defender la Constitución republicana, la democracia, la libertad y la igualdad de todos los españoles".



En un acto de homenaje a socialistas represaliados de la República celebrado en el zaguán del Ayuntamiento de Pamplona en recuerdo a sus concejales víctimas del franquismo, Lastra ha tenido palabras para los socialistas que también en la época democrática han tenido problemas por sus ideas, como sus concejales en Navarra por defender "la Constitución, la igualdad y libertad de todos los españoles".



"En nombre de todo el PSOE muchísimas gracias a los compañeros de Navarra, porque sois el ejemplo de que este partido tiene las manos limpias y no manchadas desangre precisamente", ha dicho en respuesta, aunque sin citarlo, a la reciente acusación del presidente del PP, Pablo Casado.



También Geroa Bai ha reivindicado los "nuevos valores del republicanismo", especialmente la "libertad" para combatir "sin violencia" las ideas "homófobas, misóginas e incluso anti-derechos humanos" de algunos partidos.



Así lo ha señalado el candidato Koldo Martínez, quien desde el Archivo General de Navarra, con el fuerte de Ezcaba a sus espaldas, ha recordado a "las más de 200 personas presas que tras huir de ese penal fueron vilmente asesinadas", en la postguerra española.



En ese contexto, ha dicho que Geroa Bai "reivindica los valores de la república: libertad, igualdad y fraternidad. Pero hacemos nuestros los nuevos valores del republicanismo. Libertad sí, para que todo el mundo pueda expresar sus ideas".



Por su parte, la candidata al Congreso por EH Bildu Nafarroa, Bel Pozueta, ha visitado el Parque de la Memoria de Sartaguda, donde ha asegurado que "las derechas siguen atacando los deseos de libertad para llevarnos al pasado", encarnado en conceptos como "monarquía, iglesia, patronal, racismo, machismo, precariedad, autoritarismo o xenofobia".



Sin embargo, "el cambio es plebeyo, viene de abajo, de las gentes humildes siempre marginadas" ha advertido la candidata abertzale, para quien las derechas "no pueden soportar que el ideal republicano y democrático que creyeron enterrar con aquel baño de sangre haya vuelto reforzado".



Ha vuelto "con la forma de nuevas luchas liberadoras, como el feminismo, que ha venido para quedarse y cambiarlo todo", ha advertido para señalar que este cambio "no va a ser flor de un día".

