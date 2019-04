Lastra (PSOE), en Pamplona: "Es urgente sacar a 115.000 personas de las cunetas"

Actualizada 14/04/2019 a las 12:57

Para el PSOE es "una urgencia sacar a las 115.000 personas que siguen en las cunetas en nuestro país, dignificar lo que fueron 40 años indignos, y reconocer a las personas que dieron su vida por defender la Constitución republicana, la democracia, la libertad y la igualdad de todos los españoles".



Así lo ha señalado la candidata al Congreso y vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en un acto de homenaje a socialistas asesinados y represaliados de la República celebrado ante la placa que en el Ayuntamiento de Pamplona recuerda a sus concejales víctimas del franquismo, a quienes ha calificado de "héroes de generaciones enteras".



En el Día en el que se conmemora el 88 aniversario de la proclamación de la II República Española, Lastra ha tenido palabras para los socialistas que ya en la época democrática también han tenido problemas por sus ideas, como sus concejales en Navarra por defender "la Constitución, la igualdad y libertad de todos los españoles".



"En nombre de todo el PSOE muchísimas gracias a los compañeros de Navarra, porque sois el ejemplo de que este partido tiene las manos limpias y no manchadas desangre precisamente", ha dicho en respuesta, aunque sin citarlo, a la reciente acusación del presidente del PP, Pablo Casado.



Lastra ha ensalzado la labor del PSOE en estos últimos 40 años para "construir España", incluso negociando entre diferentes para sacar adelante la Constitución, un tipo de labor que van a seguir haciendo en defensa de una España "en la que quepamos todos", porque esta nación es "plural y diversa", que pretenden que sea "libre, segura, de convivencia".



Sin embargo, "enfrente" se encuentran con un partido que "no cree en la democracia, que se abraza a una bandera pero no cree en la caja única de la Seguridad Social, en la educación y la sanidad pública".



También enfrente hay "partidos políticos que cuestionan las leyes de violencia de género cuando hay más de 990 mujeres asesinadas desde 2003", ha lamentado Lastra, quien ha subrayado: "A las mujeres hay que decirles que la justicia va a ser justa a partir de este momento".



Enfrente también está "una ultraderecha que habla de armar a los españoles de bien" cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado "ya lo hacen muy bien": "No es necesario 'frikismos' de este estilo que ponen en peligro la convivencia entre españoles", ha alertado la dirigente socialista.



También ha intervenido la secretaria general del PSN, María Chivite, quien ha valorado el "acto sencillo pero importante" de hoy, el de homenajear y "mantener vivo el recuerdo" de los concejales socialistas asesinados "por defender sus ideales" y conquistas sociales que "hoy están en cuestión" con la "aparición de la ultraderecha y la radicalización de las derechas".



Por ello ha considerado "muy importante" seguir peleando para que quienes se dejaron la vida en ello no vean "ni un paso atrás" y sí que sus conquistas son "firmes" en el caso de "la igualdad, el avance de derechos, la educación pública o la sanidad universal para todos".



A Chivite le ha precedido Borja Paredes, representante del sindicato UGT, muchos de cuyos afiliados fueron asesinados y represaliados tras el golpe de Estado de Franco, y que ha lamentado que aún hoy haya muchos desaparecidos, pese a que en los últimos años las asociaciones memorialistas y en Navarra las administraciones públicas hayan trabajado en las exhumaciones.



Al acto, en el que Aurea Jaso -cuyo padre y tío fueron fusilados y su suegro asesinado en la Guerra Civil- ha depositado un centro floral ante la placa que recuerda a los concejales de 1936, han acudido medio centenar de personas, incluídos los candidatos del PSN al Congreso y Senado, Santos Cerdán y Toni Magdaleno, la candidata al Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, o el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti.

