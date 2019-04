Izquierda-Ezkerra llama en Tudela a trabajar por la Tercera República

Actualizada 14/04/2019 a las 17:47

Izquierda-Ezkerra ha celebrado este domingo, en la Plaza Nueva de Tudela, un acto con motivo del aniversario de la proclamación de la II República, en el que ha llamado a trabajar por "un republicanismo que fomente valores de solidaridad, tolerancia, justicia, libertad y equidad".



En el acto, José Luis Arellano y Milagros Rubio han leído un comunicado en el que han afirmado que las monarquías "son élites, la mayoría de tradición machista en la sucesión, aristocráticas en las formas y en el fondo por su idiosincrasia". Frente a ello, han destacado que "el ámbito republicano es paraguas común de quienes a día de hoy seguimos apostando por la libertad y la justicia".



Han advertido, además, que en los próximos comicios "no sólo nos jugamos unos buenos resultados electorales para quienes no estamos dispuestas a ceder derechos ni libertades, nos jugamos también la reconstrucción del tejido social dañado por años de recortes y políticas insolidarias". Por eso, han considerado "fundamental no sólo lograr gobernar, sino tratar de avanzar en la hegemonía cultural, de los valores de la izquierda, de la fortaleza de las ideas, de la solvencia del activismo, de la cultura organizativa".



Para Izquierda-Ezkerra, "este nuevo tiempo exige honestidad y sensibilidad social", por lo que han abogado por "una jefa o jefe de Estado elegido por la gente, pegados a su tiempo, con autoridad reconocida por la ciudadanía, con voluntad de ejercer un papel de mediación y construcción de consensos en interlocución con la sociedad".



Asimismo, ha puesto en valor que la II República, "a sabiendas de sus aciertos y errores", supuso "un impulso modernizador encomiable en muchos aspectos". Ha destacado, además, que la República "ofrecía el gobierno de la gente", "apostó por la alfabetización y la igualdad" y "fue futuro adelantándose a cambios sociales en marcha como el sufragio universal".



Por ello, ha llamado a "esforzarnos por construir un proyecto nuevo y no una república anclada en esquemas pasados, ni una república revanchista, donde no se sacralice el pasado de ningún color pero se restituya la memoria de las y los olvidados".



Ha abogado, también, por "un republicanismo que fomente valores de solidaridad, tolerancia, justicia, libertad, equidad, sin dogmas ni prejuicios, que promueva una República con amplia participación ciudadana, en la que todas las personas respondan igualmente ante la ley, y los mecanismos de participación y control ciudadanos pongan coto a la corrupción y al abuso del poder".



"El día después de la constitución de la III República, todas y todos seríamos un poco más iguales y seguiríamos forjando nuestro proyecto", ha aseverado Izquierda-Ezkerra que ha resaltado que "no nos rendimos, no asumimos que la monarquía es algo inevitable".

Participa en los debates abiertos de balance de legislatura y elecciones. Participar

Etiquetas Elecciones Generales 2019

Selección DN+