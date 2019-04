Actualizada 14/04/2019 a las 14:38

El candidato de NA+ al Congreso Sergio Sayas ha afirmado hoy en Bera que “Navarra Suma es la única opción política que defiende la convivencia y la identidad de Navarra de Norte a Sur y de Este a Oeste, sin imposiciones y con presencia en Ayuntamientos a lo largo de toda su geografía”.

En una nota, la plataforma recoge que allí Sayas ha explicado que "Navarra es diversa, con tradiciones y expresiones culturales diferentes que nos enriquecen a todos, no una realidad unívoca de norte a sur”.

En este sentido ha subrayado que “tratar de unificar nuestra tierra, promocionando una cultura concreta o imponer un idioma allí donde nunca se ha hablado es un grave error político con profundas consecuencias sociales”.

Sayas ha defendido que “Navarra, gracias a toda su singularidad y su pluralidad, es una comunidad diversa y abierta” y ha criticado “a quienes permanente intentan dividir Navarra enfrentando el Norte con el Sur”. “Ya está bien de tratar de enfrentar a los navarros; ya está bien de imponernos la uniformidad del pensamiento único nacionalista”, ha subrayado para asegurar: “Vamos a romper la espiral de silencio impuesta por el nacionalismo”.

Por otra parte, Sayas ha lamentado que “aún hay sitios en Navarra donde no todos podemos hacer política en las mismas condiciones, porque el nacionalismo vasco cree que el norte de nuestra tierra les pertenece”.

“Es verdad que el terrorismo ya no mata, pero en muchos sitios seguimos viviendo sin libertad; hay mucha gente que vive con miedo a expresar sus ideas porque no son nacionalistas; hay gente que no quiere estar en muchos ayuntamientos de Navarra porque la presión social del mundo abertzale le intimida", ha alertado.

"Hay gente que no dice lo que piensa por miedo a que ataquen su pequeño negocio y hay gente que dentro de 15 días irá a votar con la papeleta preparada de casa, por miedo a que le vean coger la de una fuerza no nacionalista en su colegio electoral”, ha enumerado Sayas.

Por eso el candidato regionalista ha subrayado que “es imperdonable que en nuestra tierra en el año 2019 haya gente que vive con miedo a expresar sus ideas en libertad” y ha afirmado que “hay que gritar basta ya, basta de intimidar y de acosar, basta ya de imponernos una forma de pensar”.

Así, ha asegurado que “Navarra Suma va a romper, a base de ilusión y firmeza, la espiral de silencio impuesta por el nacionalismo vasco en muchos rincones de nuestra tierra y va a dar voz a miles de navarros que están siendo silenciados”.

“Nosotros estamos en Bera, tenemos representación municipal en este Ayuntamiento, igual que en Cortes, Alsasua, Viana o Sangüesa, o en decenas de pueblos de Navarra, porque la gente de todos los rincones de Navarra confía en nuestro proyecto" y, por eso, ha pedido "respeto y apoyo sincero para todas esas personas valientes y comprometidas que defienden sus ideas en Ayuntamientos como éste”.

Además, Sayas ha recordado que “no sólo los representantes de algunos partidos políticos somos presionados en algunos lugares de Navarra”, sino que esta situación también la sufren especialmente los guardias civiles y los policías nacionales en algunas localidades de Navarra.

“Lo vimos en Alsasua y queremos decirles una cosa: os queremos en Navarra; os damos las gracias por tantos años defendiendo nuestra libertad; agradecemos vuestro trabajo y vuestro servicio muchas veces en condiciones aún muy difíciles y queremos que sepáis que estamos con vosotros y que podéis contar con nosotros”, ha concluido.

