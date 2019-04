Laura Pérez critica la recuperación del complemento para exaltos cargos en Navarra

Actualizada 09/04/2019 a las 14:46

La representante de Orain Bai Laura Pérez ha criticado la recuperación del complemento del 25 por ciento para exaltos cargos que sean funcionarios del Gobierno de Navarra, una medida que, según ha indicado, "no ha pasado ni por la Comisión de Hacienda ni en el debate de los Presupuestos estuvo encima de la mesa".



Pérez ha señalado que este tema "pasó desapercibido" en el debate presupuestario, ya que, según ha indicado, "los Presupuestos tienen muchísimas partidas y disposiciones y es algo que se omite, por lo que una no se percata de ello".



"Este incremento se ha empezado a aplicar de forma automática por la supresión de una disposición adicional en el año 2012, te quitan esa disposición y una no se percata de que la han eliminado", ha agregado.



En su opinión, se trata de "una decisión unilateral del Gobierno completamente elitista" y se ha mostrado en contra de la misma. "No consideramos que esto sea de recibo", ha expuesto Pérez, quien ha afirmado que han conocido la recuperación del complemento a través de los medios de comunicación.

Según ha indicado, se trata de una decisión que "jamás" hubieran admitido en Orain Bai. Y ha afirmado que "ahora" entiende por qué Geroa Bai "se oponía" a debatir la ley para suprimir cesantías que propusieron Podemos y EH Bildu en esta legislatura.



También ha criticado Pérez las palabras de la presidenta de la Cámara foral, Ainhoa Aznárez, quien este lunes señaló que era Orain Bai a quien le correspondía participar en la comisión de Hacienda y que se debe preguntar a ellos "por qué no se trató esa cuestión". Y ha lamentado que la presidenta del Parlamento "no haga un estudio y siga" los temas de interés de la Comunidad. "La ley que propuso Podemos en su día fue metida en el cajón con el conocimiento de la presidenta", ha agregado.



Igualmente, la representante de Orain Bai ha censurado "cierta mala fe de quienes ahora sacan este tema en campaña electoral" y ha considerado que si UPN y PSN "eran conocedores, podían haberlo denunciado en su momento porque así lo podían haber evitado". "Los exaltos cargos de UPN y PSN también se ven beneficiados por esta medida y se callaron", ha concluido.

