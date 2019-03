IU acusa a UPN, PP y Ciudadanos de "ocultar sus siglas" con 'Navarra Suma'

Actualizada 12/03/2019 a las 13:37

La exsenadora y candidata de IU al Parlamento europeo, Vanessa Angustia, ha afirmado, sobre la alianza electoral de UPN con PP y Ciudadanos, que "la derecha navarra afronta con miedo" las próximas elecciones y que, por eso, "ocultan sus siglas" en la plataforma 'Navarra suma'.



Ha afirmado, además, que con esta unión "está en peligro el autogobierno de Navarra con el que el cuatripartito ha sido capaz de eliminar las políticas austericidas de la derecha y las políticas neoliberales de las instituciones".



"La derecha ha decidido ocultar sus siglas en Navarra para ocultar un programa de austericidio que se ha repetido a nivel estatal y que intenta recuperar la derecha navarra reflejada en UPN aliándose con las fuerzas electorales que han llevado a nuestra gente a vivir cada día con miedo a llegar a fin de mes", ha sostenido.



Así lo ha señalado Vanessa Angustia en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes junto a la coordinadora general de IUN y candidata de Izquierda-Ezkerra a la Presidencia del Gobierno foral, Marisa de Simón, quien también ha censurado la coalición electoral entre UPN y Ciudadanos, en la que se integrarán personas del PP.



En su opinión, "la reacción de la derecha de querer ocultarse bajo la plataforma del miedo indica que el cambio está muy fuerte en Navarra". Y ha señalado que "indica también que el PSN va a estar dispuesto a pactar con UPN y Ciudadanos si los números se dieran".



"UNA EXPERIENCIA DE ÉXITO"



Por otro lado, Vanessa Angustia ha puesto en valor la "experiencia de éxito" de Izquierda-Ezkerra en las instituciones navarras y ha destacado que "han sacado adelante muchísimos de los retos conjuntos que abordamos en el plano de las instituciones europeas". Por eso, ha resaltado que ha acudido a Navarra para "no sólo reconocer ese marco de trabajo, sino aprender de una experiencia que será imprescindible para el marco europeo".



Ha afirmado, además, que "es más importante que nunca el marco de unidad y la experiencia de éxito también que IUN ha sido capaz de llevar a cabo aquí" y ha asegurado que "sería imposible que el cuatripartito expulsara a la derecha de las instituciones y expulsase las políticas austericidas sin las políticas y propuestas de nuestra organización".



En su opinión, "será más importante que nunca ese marco de unidad, tanto en las elecciones generales y europeas, en un marco que en Navarra la derecha afronta con miedo". Y frente a la alianza de UPN con Ciudadanos y PP, ha defendido que Izquierda-Ezkerra es "la izquierda valiente que va a afrontar los próximos escenarios electorales para consolidar todos los avances sociales y económicos".



En este mismo sentido, Marisa de Simón ha asegurado que el "compromiso" de Izquierda-Ezkerra con la "continuidad del cambio es firme" y ha destacado que la coalición "ha sido garantía de que el cambio sea plural y no se produzca la imposición de ninguna entidad sobre las obras".



"Hemos sido garantía de cambio y garantía de izquierdas durante estos cuatro años. Nuestro objetivo no es sólo revalidar el cambio, que también, nuestro objetivo es fortalecerlo por la izquierda y obtener el mayor número de representantes políticos que podamos", ha agregado.



En cuanto a las confluencias electorales, ha afirmado que I-E da por "cerrados" los procesos y ha considerado que la coalición ha tomado "las mejores decisiones para ganar más izquierda y ganar el cambio en todas las instituciones que podamos". En este sentido, ha recordado que al senado I-E concurrirá junto al cuatripartito con la marca Cambio-Aldaketa; al Congreso y al Senado con Unidas Podemos y al Parlamento foral y a los ayuntamientos de Pamplona y Tudela con I-E.

