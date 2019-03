El Consejo Político de UPN respalda con un 94% de apoyos la alianza con Ciudadanos

11/03/2019 a las 20:54

El Consejo Político de UPN ha aprobado este lunes concurrir junto a Ciudadanos a las elecciones generales, autonómicas y municipales, bajo el nombre de 'Navarra Suma', con un 94% de votos positivos (el 5% ha votado 'no' y un 1% se ha abstenido).

El pasado sábado, Diario de Navarra adelantó que Javier Esparza iba a plantear al máximo órgano del partido un acuerdo electoral con la formación encabezada por Albert Rivera. Ahora, el Consejo Político ha dado su visto bueno a la propuesta y ambos partidos acudirán en una candidatura común junto al PPN en los próximos comicios del 28 de abril y el 26 de mayo.

Este mismo lunes, Carlos García Adanero se refería a este pacto como una "alianza ganadora" y, a su vez, descartaba la posibilidad de que Vox se sumase al acuerdo. Frente a las críticas de otros partidos navarros, que atribuyen estos acuerdos a "miedo" y "debilidad", el parlamentario de UPN ha afirmado que "lo que no quieren es que una amplia mayoría refrende un proyecto político en el que varias fuerzas políticas que tienen mucho en común entienden que es lo mejor para someterse a unas elecciones y que así no se disgreguen votos por el camino". Adanero se refería a las palabras de Chivite, que el domingo calificaba el acuerdo como un pacto a la “andaluza” y anunciaba que los socialistas no iban a permitir "que se fracture a la sociedad para ganar un puñado de votos". Koldo Martínez, de Geroa Bai, también censuraba el pacto y se refería a él como "el caballo de Troya" del autogobierno.

Por su parte, las otras dos fuerzas implicadas en esta coalición también se han pronunciado. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos se ha mostrado este mismo lunes convencido de ambas formaciones van a ser capaces de "sumar". Su número dos, Inés Arrimadas, se refería al pacto como un acuerdo para vencer en las urnas a los partidos nacionalistas e independentistas. Por parte del PPN, el senador José Cruz Pérez Lapazarán calificaba el acuerdo de "muy positivo".

