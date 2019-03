UPN y Ciudadanos sellan su alianza con un reconocimiento expreso al régimen foral de Navarra

Actualizada 12/03/2019 a las 18:54

El presidente de UPN, Javier Esparza, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, han sellado este miércoles en Pamplona su alianza para concurrir juntos a las elecciones generales, forales y municipales, un acuerdo en el que se introduce un reconocimiento expreso al régimen foral y al Convenio Económico entre Navarra y el Estado desde la "transparencia".



Esta alianza llevará por nombre 'Navarra suma'. Dentro de los candidatos que designe UPN en las listas electorales, se integrarán a su vez nombres del Partido Popular, en virtud del acuerdo que suscribieron la semana pasada UPN y el PP.



Albert Rivera y Javier Esparza han coincidido en calificar el acuerdo de "histórico". Rivera ha destacado que "en un momento delicado para la historia de Navarra y España, dos partidos distintos, que compartimos el marco constitucional, que tenemos nuestra trayectoria política, hemos decidido darnos la mano por Navarra y por España".



Por su parte, Javier Esparza ha afirmado que este acuerdo avanza en una "Navarra con un proyecto leal con España, con un régimen foral y Convenio Económico que se ven fortalecidos, porque aglutinamos un partido más para defender nuestros derechos constitucionales desde la lealtad con España y siendo transparentes".

El acuerdo establece el compromiso de que la candidatura votará a Javier Esparza en una investidura a la Presidencia del Gobierno de Navarra, mientras que en el caso del Gobierno de España, apoyará la candidatura de Albert Rivera si se presenta a la investidura. Si Rivera no optase a la investidura, los diputados de la candidatura votarían a otro candidato que defienda los principios de esta coalición. Sin mencionarlo expresamente, el voto sería para Pablo Casado, candidato del PP.



En lo relativo al régimen foral, el acuerdo recoge el compromiso de "respetar el régimen foral tal y como viene definido en la Constitución, expresión de los derechos históricos y constitucionales del antiguo Reino de Navarra" y el compromiso de "defender el marco constitucional como máxima expresión del deseo de convivencia, unión e igualdad de todos los españoles".



Los dos partidos también acuerdan "respetar el Convenio Económico como instrumento adecuado para asegurar la libertad, estabilidad, cohesión y desarrollo del pueblo navarro" y establece que "en todo caso el Convenio Económico deberá acordarse siempre mediante una negociación basada en los principios de lealtad y transparencia en la que siempre deberán estar presentes los principios de solidaridad e igualdad entre españoles".



Esta candidatura tiene como objetivo "aglutinar el voto de miles de navarros que quieren que Navarra siga siendo una Comunidad foral, diferenciada, española y europea", en palabras de Javier Esparza.



Albert Rivera, que no ha contestado a preguntas de los periodistas como sí ha hecho Javier Esparza, ha afirmado que este acuerdo es "bueno para que Navarra tenga un Gobierno constitucionalista, moderado, que garantice el autogobierno a la vez que la lealtad con la Constitución".



El presidente de Ciudadanos ha afirmado que el acuerdo también es "bueno para España en un momento en que nos jugamos si el futuro Gobierno de España está en manos de Torra, Otegi, Puigdemont o Rufián, o en manos de los españoles". "Queremos que haya un Gobierno fuerte, de los constitucionalistas, un Gobierno que defienda la españolidad de Navarra y que frene la ansias anexionistas que intentan anexionar este territorio al País Vasco", ha afirmado.



Además, Albert Rivera ha asegurado que el actual Gobierno foral "no ha aportado nada bueno para Navarra, solo ha traído subida de impuestos y polarización, y Navarra se merece un Gobierno constitucionalista".



Así, ha insistido en que, "en un momento político en el que algunos quieren dividir a los españoles, que formaciones políticas se unan es un logro, hay mucha gente en Navarra ilusionada y también en España". "Ciudadanos quiere ser la casa común para sumar y no restar. Es un acuerdo generoso entre las personas que trabajan en Navarra y por un proyecto común español. Navarra tiene que saber que cuenta con Ciudadanos", ha asegurado.



Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "es una tarde histórica para Navarra" y ha valorado que el acuerdo surge del "anhelo de sumar, en un contexto complejo desde el punto de vista nacional, porque nos jugamos el futuro de nuestro país, que está cuestionado por el independentismo catalán y vasco". "Ha llegado el momento de decir basta ya. No es lógico ni sensato que aquellos que quieren romper España sean quienes decidan quién es el presidente de este país, o si hay o no Presupuestos Generales del Estado precisamente en el país que quieren romper. Queremos un Gobierno en España fuerte, constitucionalista, que se preocupe de los problemas de los ciudadanos, que busque la igualdad entre todos los españoles", ha asegurado.



Además, Esparza ha señalado que "para Navarra es también un momento complejo después de cuatro años liderados por el nacionalismo vasco, un cuatripartito donde se han encontrado la derecha vasca tradicional con EH Bildu, que sigue sin condenar a día de hoy el terrorismo de ETA". "Uxue Barkos es presidente en Navarra con el apoyo de quienes no condenan los asesinatos", ha afirmado.



El líder de UPN ha señalado que "esto está ocurriendo en Navarra en esta legislatura, se ha buscado la confrontación, se ha tensionado a la sociedad, para a partir de ahí buscar la ruptura como se está buscando en Cataluña". "No queremos que Navarra se convierta en una Cataluña dos. Esta coalición da respuesta a ese anhelo de miles de navarros que están preocupados, que quieren decir basta ya, que quieren un Gobierno para todos los ciudadanos", ha indicado, para señalar que este acuerdo es "un primer paro y seguro que tenemos muchos más".

