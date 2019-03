Actualizada 11/03/2019 a las 13:24

UPN ha defendido la alianza electoral que ha cerrado con el Partido Popular y que está a punto de concretar con Ciudadanos, a la espera de que el Consejo Político de la formación regionalista la apruebe este mismo lunes, y ha señalado que se trata de "una apuesta ganadora" entre tres fuerzas que "tienen mucho en común".



Frente a las críticas de otros partidos navarros, que atribuyen estos acuerdos a "miedo" y "debilidad", el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha afirmado que "lo que no quieren es que una amplia mayoría refrende un proyecto político en el que varias fuerzas políticas que tienen mucho en común entienden que es lo mejor para someterse a unas elecciones y que así no se disgreguen votos por el camino".



"Vamos a seguir trabajando para sumar esa amplísima mayoría que creemos que se va a formar, primero en las elecciones generales y luego en las municipales y forales en Navarra. Creemos que la apuesta que está haciendo UPN va a ser ganadora, con unas ideas claras, fortaleciendo el autogobierno, porque Navarra, como comunidad diferenciada dentro de España tendrá siempre mucho más autogobierno que Navarra como una provincia más del País Vasco", ha sostenido.



Por otro lado, Carlos García Adanero ha afirmado que "no está contemplada" la opción de que Vox se sume a este acuerdo. Además, ha señalado que cuando el Consejo Político de UPN apoyó la alianza con el PP "no se estaba negociando con Ciudadanos", por lo que en aquel momento sólo se habló del acuerdo con el PP.



Además, sobre el voto de UPN para la investidura del presidente del Gobierno de España, a la que podrían optar el PP o Ciudadanos, García Adanero ha señalado que "lo que no se puede es votar a dos candidatos, pero tampoco creo que haya dos candidatos". "Primero vamos a ir cerrando los acuerdos y cuando llegue el momento procesal oportuno, se podrá votar al que sea candidato. Si no existe candidato, no se puede votar, y se votará al que sea candidato", ha señalado, para explicar que no será preciso modificar el pacto con el PP por este asunto.



Por su parte, la presidenta de los 'populares' navarros, Ana Beltrán, ha respaldado también la posibilidad de que UPN apruebe una alianza con Ciudadanos. "Es una gran noticia porque es bueno para Navarra y es bueno para España, es bueno para sacar a Sánchez del Gobierno de España y para sacar a Barkos del Gobierno foral. Navarra está seriamente amenazada, Navarra está con grave riesgo de desaparecer si vuelve a gobernar el cuatripartito y ante momentos excepcionales hay que tomar medidas excepcionales", ha asegurado.



Ana Beltrán ha destacado "la gran generosidad de estos tres partidos, que hemos antepuesto el interés general por encima del interés de los partidos". "Es fundamental para poder sacar del Gobierno a una presidenta y a un cuatripartito que está haciendo un daño irreparable para Navarra. Navarra sigue los pasos de Cataluña y hay que hacer algo con muchísima urgencia", ha asegurado.



En cuanto a la posibilidad de que ella integre alguna de las listas electorales de esta candidatura conjunta, Ana Beltrán ha afirmado que no es el momento de hablar de ello.



CRÍTICAS DEL CUATRIPARTITO



Frente a la defensa de estos acuerdos que han hecho UPN y PPN, los grupos que sostienen al Gobierno de Navarra han sido críticos. Así, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que "los acuerdos son fruto del miedo, es una unidad sin contenido, el único contenido que tienen es volver al Gobierno sea como sea, se basa en el miedo a nosotros, a la ciudadanía navarra y a que ésta exprese con libertad sus deseos de seguir profundizando en el cambio". Ha criticado que UPN "se haya prestado a esta alianza con partidos centralistas, recentralizadores, negadores del autogobierno y negadores del fuero, solo les queda pactar con Vox".



En cambio, ha defendido el acuerdo del cuatripartito para concurrir en una candidatura conjunta en las elecciones al Senado y ha dicho que no entiende "por qué no se puede hacer esto mismo al Congreso, representando a la mayoría social que votó y sigue defendiendo el autogobierno social".



El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "UPN ha dejado al descubierto, por un puñado de votos, que, cuando nos hablaba de la Navarra foral, en realidad estaba escondiendo su vocación, que no era otra que convertir a Navarra en una provincia más del reino español, una provincia más probablemente sin Convenio Económico, sin competencia y sin instituciones propias, porque esto es lo que Ciudadanos lleva tiempo reclamando". "El objetivo de este pacto de la triple derecha, en el que sólo falta Abascal (Vox), no es otro que frenar los avances que el cambio ha traído y que en el futuro puede traer a Navarra. Ha sido el miedo a una nueva derrota en las urnas el que ha llevado a UPN a dejar de lado el discurso navarrista", ha asegurado.



La parlamentaria de Orain Bai Laura Pérez ha afirmado que tras el acuerdo entre UPN, PP y Ciudadanos, "urge un llamamiento a la construcción de un polo crítico y reivindicativo que apueste por la defensa de las clases populares y por el fin del régimen del 78". "Las fuerzas del cambio no se pueden limitar a presentar una candidatura unitaria al Senado con un programa minimalista y ambiguo. Es necesaria una candidatura de unidad popular, amplia, plural, basada en un programa claro, que reivindique la soberanía de Navarra y nuestro derecho a decidir", ha indicado.



Por su parte, la portavoz del PSN, María Chivite, ha señalado que en las elecciones habrá "tres espacios diferenciados". "Por un lado la derecha, que se une cuestionando incluso el modelo autonómico, por otro lado el nacionalismo aglutinado en torno a una candidatura -al Senado-, que tampoco salvaguarda el autogobierno, y luego el espacio político de izquierdas liderado por el Partido Socialista", ha señalado. María Chivite, ha defendido que el PSN es "el único partido que quiere una Navarra y una España más social, y una Navarra que avance en autogobierno, pero dentro del marco de España y mirando a una Europa más social".



La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "la plataforma electoral con la que UPN quiere ir a las elecciones es la plataforma del miedo a la continuidad del cambio y al crecimiento de la izquierda". "Estos movimientos de la derecha muestran su debilidad, pretende esconder lo que son y no les va a servir para nada, lo que demuestran es la fortaleza del cambio. Además esta plataforma se construye en torno a la mentira de que el cambio ha sido nacionalista. La fortaleza del cambio ha sido la pluralidad y el acuerdo entre diferentes", ha sostenido, para expresar su apuesta por que "el cambio continúe y tenga más peso de la izquierda transformadora".

