García Egea (PP) da la "bienvenida" a Cs al pacto con UPN

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dado la "bienvenida" a Ciudadanos (Cs) al pacto con Unión del Pueblo Navarro (UPN), un acuerdo que "históricamente ha liderado" su formación y que, según ha subrayado, "va a seguir liderando el PP de Pablo Casado".



Sin embargo, Ciudadanos ha subrayado que su acuerdo es solo con UPN y que incluye el compromiso de las partes de votar a favor de la investidura de Albert Rivera como presidente del Gobierno y de Javier Esparza para presidir el Gobierno foral.



En una entrevista en La Sexta, García Egea ha explicado que su partido ha lanzando en toda España "un intento de unir a los constitucionalistas contra el peligro que supone Pedro Sánchez" y "los separatistas".



En el caso de Navarra, García Egea ha defendido el acuerdo PP-UPN para impedir que "esté gobernada por aquellos que quieran anexionanarla al País Vasco junto a Bildu, Geroa Bai y ese marasmo de siglas" que "tanto daño han hecho al País Vasco y también a Navarra".



Por eso, ha destacado que en un momento "tan especial", el PP ha "liderado acuerdos con Foro Asturias, UPN y otros partidos regionalistas". "Y en este caso parece que Cs también quiere sumarse a ese acuerdo y nosotros todos los que defienden la libertad, la unidad de España e integridad territorial de Navarra son bienvenidos a estos pactos que históricamente ha liderado y que va a seguir liderando el PP de Pablo Casado", ha proclamado.

TERMINANDO LAS LISTAS ELECTORALES



En cuanto a las listas electorales, el secretario general del PP ha señalado que el partido las está conformando, "trabajando conjuntamente" con los presidentes autonómicos y las direcciones territoriales del partido.



"Creo que en los próximos días y durante la próxima semana vamos a empezar ya a conocer los equipos que van a acompañar a Pablo Casado para transformar España", ha manifestado, sin querer desvelar si habrá sorpresas en las candidaturas.



Eso sí, ha indicado que "la idea es incorporar talento a PP" y ha añadido que "siempre" han sido un partido "abierto". "Vamos a buscar en la sociedad civil personas comprometidas con nuestros principios y nuestros valores, y sobre todo, con el futuro de España", ha apostillado.



Ante la subida de Vox que pronostican las encuestas y el hecho que Santiago Abascal apenas esté teniendo intervenciones, García Egea ha indicado que a su partido "nunca le han resultado las cosas fáciles". "Estamos acostumbrados a luchar contra las dificultades", ha afirmado.



Dicho esto, ha señalado que Pablo Casado ganó el congreso extraordinario del PP frente a Soraya Sáenz de Santamaría "contra todo pronóstico" y también logró el Gobierno de Andalucía después de 36 años de gobierno del PSOE "contra todo pronóstico". "Y ahora el 28 da abril no va a ser una excepción y vamos a conseguir recuperar el Gobierno de España y, sobre todo, hablando de lo que interesa a los españoles", ha agregado.



FICHAJE DE SANTAMARÍA



En cuanto al fichaje de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por el despacho de abogados Cuatrecasas, García Egea ha declarado de nuevo que "todo el mundo tiene derecho a buscar su vida profesional fuera de la política y trabajar en lo que es su profesión".



En este sentido, ha asegurado que él es ingeniero de telecomunicaciones y que espera "algún día" volver a ejercer su profesión. Preguntado expresamente si Santamaría debería dejar el Consejo de Estado, ha afirmado: "Son cuestiones tan personales que no me atrevo a valorarlas".

