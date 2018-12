Actualizada 05/12/2018 a las 13:50

La Policía Foral está actuando de oficio ante la web denominada 'Tour de la manada' y va a tramitar diligencias a la Fiscalía basándose en un delito de odio. La página web, sobre la que también está investigando la Policía Municipal de Pamplona, ya está cerrada, según ha informado la concejala de Seguridad Ciudadana del Consistorio pamplonés, Itziar Gómez.



En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha informado este miércoles que desde el Ejecutivo "rechazamos absolutamente la web y su contenido, y el fin que persigue lo desconocemos".



Ha detallado que la Policía Foral está actuando de oficio y va a tramitar diligencias a la Fiscalía. Según ha indicado, el Cuerpo autonómico va a solicitar también como medidas cautelares "la suspensión de cualquier actividad que se propone en la web hasta que haya un posicionamiento judicial".

Según ha dicho Solana, "consideran que desde esta página se promueve la violencia contra las mujeres, a pesar de que en la misma se hace un esfuerzo por lanzar mensajes contrarios a la misma". Y ha censurado que "utilizan un símbolo del Gobierno foral como es la mano roja con la que pretendemos detener la violencia de genero sin autorización". Por ello, ha indicado que el Instituto Navarro para la Igualdad va a denunciar esta cuestión "por falta de autorización y por lo que supone esa web".

Preguntada si tenían constancia de que fuera una web real, Solana ha indicado que "no nos consta si es real" y que las diligencias se abren "para saber de lo que estamos hablando". No obstante, ha indicado que se trata de un asunto de "gravedad" y "no lo vamos a dejar estar".



Por su parte, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha indicado que "nos parece una iniciativa de pésimo gusto, va bastante más allá del mal gusto". "Desde ayer Policía Municipal está analizando el caso sobre todo para conocer la procedencia de esa iniciativa y la veracidad", ha expuesto, para añadir que "no sabemos qué se esconde detrás". "Desde cualquier punto de vista, como poco se puede calificar de repugnante", ha indicado.



Asiron ha hablado además de "la necesidad de no publicitar en exceso este tipo de iniciativas porque muy probablemente lo que se esconda detrás de ellas es buscar publicidad". "Yo no quiero contribuir ni un ápice a ese objetivo si es que existe y se está investigando para conocer la procedencia y veracidad", ha concluido.

Precisamente, este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado los 9 años por abuso a los miembros de La Manada. Un fallo que, entre otros, recurrirá el Ayuntamiento de Pamplona.

Por otra parte, en la plataforma online Osoigo.com han lanzado una campaña para recabar firmas para el cierre de la citada página web.

