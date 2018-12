El presidente del TSJN desea "respeto" para la sentencia de La Manada "guste o no guste"

Actualizada 05/12/2018 a las 13:51

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, uno de los dos magistrados discrepante en la sentencia que confirma la condena de 9 años a La Manada por abuso sexual, ha deseado "respeto" para la resolución judicial, "guste o no guste".



Ha reconocido que el caso ha suscitado polémica social cuando se han conocido anteriores pronunciamientos, que han sido objeto de discrepancias, "pero eso es algo que tenemos asumido, y más en esta situación de crispación actual en contra de la Administración de Justicia, sea cual sea el sentido de la sentencia".



En cualquier caso, el presidente del TSJN ha asegurado que "no hay problema" al respecto, porque "cuando llevas más de 30 años en una profesión, la verdad es que lo vivimos bien y no nos sentimos presionados".



En declaraciones a los periodistas a su llegada a un acto para conmemorar la Constitución española, Galve ha reconocido que la sentencia de nuevo puede motivar respuesta social en contra, aunque ha recomendado que quien lo vaya a hacer se posicione después de leer la sentencia, de la que ha destacado la "unanimidad" de los cinco magistrados al apreciar sin "ninguna duda" que en los hechos juzgados "no existió consentimiento" por parte de la víctima.



Sí ha habido una discrepancia "técnica", ha denominado Galve, quien ha explicado que su compañero y él han emitido un voto particular porque entienden que los hechos declarados probados por la Audiencia en primera instancia "son susceptibles de considerarse cometidos mediando intimidación", lo que los convertiría en agresión sexual y no en abuso, y automáticamente el hurto del teléfono móvil sería un robo con intimidación.



En cuanto al procedimiento que ahora seguirá el caso, si se interponen los recursos de casación ante el Tribunal Supremo que alguna de las partes ya estudia, el alto tribunal deberá admitirlo a trámite y resolver, en un plazo que Galve no ha sabido precisar ya que, aunque la Sala Segunda del TS "no suele ser lenta, nos consta que en este momento tiene otros procedimientos pendientes que son de un calado importante".



También ha explicado que hay varias posibilidades para la resolución de uno de los motivos de recurso apreciado por el TSJN en su sentencia, que discrepa de la absolución inicial de los inculpados del delito contra la intimidad por la grabación parcial de los hechos.



Al respecto, ha señalado su opinión de que aunque es el TSJN el que aprecia el delito contra la intimidad, no puede condenar por él porque no es el tribunal que ha presenciado las pruebas, por lo que debería ser de nuevo la Audiencia Provincial o ahora el Tribunal Supremo el que dicte al respecto, con una petición de penas que podrían elevar en dos años y 10 meses las que ya pesan sobre los acusados.



Preguntado sobre la posible petición de medidas cautelares por alguna de las partes que llevarían de nuevo a los miembros de La Manada a prisión a la espera de una sentencia definitiva, Galve ha asegurado que no tiene "absolutamente ningún conocimiento sobre eso. Nadie nos ha propuesto una modificación de la situación personal, yo no conozco ninguna".



Al respecto, sí que ha reconocido que "no necesariamente" debería ser el TSJN el que resolviera al respecto, ya que es la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra la que tiene la denominada "pieza de situación" sobre los cinco jóvenes, a quienes puso en libertad.

Selección DN+